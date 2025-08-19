Nunca se vuele: 49 accidentes con conductores fugados dejan 12 muertos este año en Medellín

Dos vehículos —un camión y un automóvil particular— fueron interceptados este puente festivo en las vías de Medellín, tras verse implicados en accidentes de tránsito ocurridos en el centro de la ciudad. En uno de los casos se registró una víctima mortal, que elevó a 12 el número de personas fallecidas este año, en hechos donde los conductores huyeron del lugar sin responder por lo ocurrido.
La tragedia sucedió en la calle 59 con la carrera 57, sector de La Minorista, cuando un tractocamión arrolló a una mujer y siguió su camino sin detenerse. La víctima, que murió en el sitio, fue identificada como Juliana Andrea Jaramillo Díaz, de 28 años, habitante de calle.