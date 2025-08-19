Nunca se vuele: 49 accidentes con conductores fugados dejan 12 muertos este año en Medellín

Dos vehículos —un camión y un automóvil particular— fueron interceptados este puente festivo en las vías de Medellín, tras verse implicados en accidentes de tránsito ocurridos en el centro de la ciudad. En uno de los casos se registró una víctima mortal, que elevó a 12 el número de personas fallecidas este año, en hechos donde los conductores huyeron del lugar sin responder por lo ocurrido. La tragedia sucedió en la calle 59 con la carrera 57, sector de La Minorista, cuando un tractocamión arrolló a una mujer y siguió su camino sin detenerse. La víctima, que murió en el sitio, fue identificada como Juliana Andrea Jaramillo Díaz, de 28 años, habitante de calle.

Gracias a que el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Alcaldía de Medellín, las autoridades le hicieron seguimiento con el número de la placa. El vehículo logró ser interceptado a la altura del Éxito de Robledo, de acuerdo con el secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González. “Tras la activación del protocolo de identificación y búsqueda, el vehículo fue rastreado mediante las cámaras LPR y ubicado en el sector del Éxito de Robledo. Posteriormente, fue trasladado a la Secretaría de Movilidad por la unidad de la Policía Judicial, donde se le realizó el respectivo peritaje, el cual confirmó su implicación en el incidente”, explicó el funcionario. Entérese: Encontraron el carro con el que atropellaron a un ciclista en Medellín la semana pasada Uno de los casos con fallecimientos de este año más recordado se registró el pasado 13 de abril, cuando un carro fantasma provocó la muerte de Jorge Luis Galeano Arboleda, un chef de 38 años, y Martín Elías Erazo, de 23, ambos trabajadores de un restaurante en el Mall Indiana, en el Alto de Las Palmas, en Envigado.

Estas dos personas viajaban en una moto cuando un carro fantasma los arrolló y les provocó la muerte. Luego de conocerse el caso, los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín hicieron los seguimientos respectivos y encontraron dos automotores implicados en los hechos, los cuales quedaron inmovilizados.

En la primera imagen, el accidente del camión en el que una peatón fue arrollada en La Minorista y falleció en el sitio. En la segunda foto, un carro particular arrolló a dos personas en moto en Villanueva, dejándolos lesionados. El conductor estaba alicorado. FOTOS: TOMADAS DE VIDEO

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, en total se han reportado 49 accidentes con conductores fugados, incluyendo los 12 con fallecidos. Pero la gestión de los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, con apoyo de la Secretaría de Seguridad con las cámaras del 123, han permitido esclarecer 26 de estos casos, con la ubicación de los conductores responsables. Le puede interesar: Video | Conductor de un Mazda negro ocasionó dos accidentes en un solo día en Medellín: dejó tres lesionados y se voló Además del accidente en el que perdió la vida Juliana Andrea, también ocurrió otro siniestro en el que un conductor arrolló a dos personas que iban en una moto en el sector de Villanueva, dejándolas lesionadas.

Inmediatamente, se le hizo seguimiento con las cámaras de seguridad, principalmente las LPR, y los agentes de la Policía Metropolitana lo interceptaron en la carrera 51 (Bolívar) con la calle 54 y lo llevaron al CAI del Parque Bolívar.