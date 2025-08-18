Este martes arranca Conexión Summit en Medellín: “Tenemos una expectativa de negocios e inversiones de 3 millones de dólares”

Este martes y miércoles en Plaza Mayor, Medelín celebra la segunda edición de Conexión Summit, un evento que busca conectar a las startups (empresas de base tecnológica) con los corporativos e inversionistas de todo el mundo.
Se trata de un evento en el que se inscribieron más de 250 emprendedores y espera recibir más de 8.000 asistentes, que le dejaran un impacto económico de $4,8 millones de dólares a la capital antioqueña.
Ana María Osorio, CEO de Conexión, dialogó con EL COLOMBIANO sobre las expectativas del evento este año. Y levantar más de 3 millones de dólares. Aquí la conversación: