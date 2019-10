Tramo final por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación

La campaña venía fría, con muchos candidatos –12 para la Alcaldía de Medellín y 8 para la Gobernación– y poco reconocidos por la ciudadanía. A menos de un mes para las elecciones la disputa entra en su recta final y los competidores utilizarán todo su arsenal para conquistar al elector y ser ganadores el 27 de octubre. Los dos cargos más importantes del departamento tienen pintada su batalla.

En el fin de la carrera electoral parece que todo se vale. En el último mes florecen las alianzas de los que parecían tan distantes. Pero también, sale la artillería negra: videos y noticias falsas, ataques personales, encuestas amañadas y fotos sacadas de contexto.

La recta final de la Alcaldía

Los bloques clásicos –derecha, centro, izquierda– no han logrado consolidar, junto a otros candidatos afines, una ficha ganadora que ondee las banderas de unidad. La encuesta de EL COLOMBIANO marcó un punto de partida y las campañas en su interior sufrieron un huracán y fueron llamadas a reinventarse. Cada equipo planteó una estrategia para cambiar el panorama, ser quien lidere las convergencias y se robe el voto de sus competidores directos.

Como en una competencia de ciclismo, dos candidatos –Alfredo Ramos y Daniel Quintero– están escapados y el lote, de once aspirantes, está rezagado. Sin embargo, la competencia no está cantada, los números afirman que el 39 % de los ciudadanos no ha tomado una decisión y aún quedan 30 días para los comicios, que son mucho tramo por recorrer.

Para el analista político y politólogo de la Universidad Nacional, Guillermo Henao, la carrera está viva, “ya que se recuerda, en los candidatos y en el elector, que hace cuatro años Federico Gutiérrez remontó y creen que la historia puede repetirse”.

Así, en el bloque de la derecha se encuentran tres candidatos: Santiago Gómez por el movimiento Seguimos Contando con Vos; Alfredo Ramos del Centro Democrático y Juan Carlos Vélez de Medellín Avanza. La apuesta es intentar sumar o consolidarse en solitario.

En este, un sector del uribismo, los Paolos, hace un llamado para que Gómez y Ramos se junten. Ramos explicó que busca la unidad “para que los enemigos de EPM no gobiernen Medellín”. Sin embargo, Gómez quiere llegar hasta el 27 de octubre, pues se encuentra optimista y percibe que “la gente cada vez se conecta más con mi campaña”, es decir, no piensa en alianzas. Vélez considera que no es el momento de pactos porque el número de indecisos todavía es elevado.

De otro lado, en el sector del centro, todo se ha quedado en coqueteos. El llamado a consolidar una candidatura única ha sido constante, pero por los egos no se ha concretado. Todos quieren liderar y ninguno, ceder. En este bloque se ubican: Daniel Quintero del movimiento Independientes, Beatriz Rave del Partido Verde y Juan David Valderrama de Todos Juntos.

Valderrama y Quintero tienen proyectos distintos, una alianza entre ellos sería improbable por sus diferencias en el manejo de la crisis de Hidroituango. Por su parte, Rave juega a dos bandas, se ha sentado con los dos candidatos para lograr un acuerdo e incluso, se acercó a Víctor Correa del Polo. Su proyecto político se ve más cercano al de Valderrama, pues en declaraciones se ha distanciado de Quintero. Pero los verdes, liderados por León Fredy Muñoz, mediante una carta le han exigido que la alianza sea con Quintero.

Con el fin de continuar creciendo, Quintero explicó que buscará “mantener la independencia estando abiertos para recibir a quienes quieran hacer parte de la nueva política”. Por su parte, Valderrama duplicará sus esfuerzos en redes, en las calles y en el voz a voz para lograr la famosa remontada. Y Rave invitó a Valderrama y Correa a juntarse.

Los sectores alternativos, que tienen difícil su llegada al poder en Medellín porque su proyecto no ha calado en la ciudad, a pesar que desde hace un año buscan la unidad, mantienen la esperanza. Los aspirantes Víctor Correa y Jairo Herrán Vargas están abiertos a encontrar un acuerdo programático, incluso hasta llegar al sector de centro, como lo demuestran las ocasiones en que Correa ha sido invitado a adherirse a Rave.

En este sentido, para conquistar a los votantes, Herrán plantea hacer énfasis en que la ciudadanía lo identifique como el candidato de Gustavo Petro, pues considera que el excandidato presidencial tiene un “voto duro de 77.397 ciudadanos en Medellín” y espera ganárselo. Correa impulsará la lista al Concejo, seguirá en recorridos y activará las redes sociales para compartir su propuesta de ciudad.

Esta competencia también la acompañan unos actores de reparto, con baja probabilidad de triunfar en la elección, por la falta de carisma, estructura partidaria, recursos y reconocimiento. Estos candidatos son Jorge Gutiérrez, Luis Guillermo Hoyos, Gemma Mejía y Luis Fernando Muñoz.

Por último, el profesor Henao añadió que en este mes, tres factores claves podrían patear el tablero y cambiar el escenario político: a quién le entregará su apoyo el Grupo Empresarial Antioqueño; como interferirá Sergio Fajardo, ya que sus candidatos no son favoritos; y quien será la fórmula de Aníbal Gaviria a la Alcaldía de Medellín.

Así va la de Gobernación

Difícil, compleja y desgastante para varios candidatos ha sido la carrera por la Gobernación.

Los ocho aspirantes se han enfrentado a un departamento complicado de cubrir por la lejanía de muchas de sus poblaciones, lo cual requiere más recursos económicos y en eso no están en igualdad de condiciones.

Uno de los candidatos, quien pidió reserva de su nombre, sostuvo que las donaciones a las campañas están muy restringidas. “A las empresas les da miedo, dicen que les representa un riesgo para sus marcas si apoyan a alguien que luego actúa con corrupción. Los bancos no están prestando fácil. Los anticipos de campaña exigen pólizas y ninguna compañía aseguradora en Colombia está autorizada para expedirlas”, señaló.

Así las cosas y ante la imposibilidad de medirse con encuestas por el alto costo, los aspirantes entran a la recta final casi a ciegas.

Para José Olimpo Suárez, de la maestría de Estudios Políticos de la UPB, a la contienda le falta “la idea de los partidos políticos en las regiones. Los partidos no están fuertes en Antioquia, por ejemplo el Partido Conservador no sabemos qué es, dejar a Restrepo colgado de la brocha fue una barbaridad”, mencionó el docente haciendo referencia a que los congresistas conservadores no están con Juan Camilo Restrepo, a pesar de que cuenta con el aval del partido.

Aunque perdió el apoyo de los corporados azules, Restrepo no ha parado de recorrer las calles, dice que saluda a 2 mil personas al día y que no se va a aliar con Andrés Guerra, el candidato del Centro Democrático. “Antioquia tiene dos opciones el próximo 27, elegir el pasado oscuro con dos familias que han gobernado 40 años, Guerra y Gaviria, o el futuro de transparencia representado en mí”, dijo.

Rodolfo Correa, peleado con parte del partido que lo avaló, la ASI, por sus ideas de derecha, dice que ha visitado 85 municipios y que lo acompañan 926 candidatos de esa colectividad en todo el departamento. “No tenemos como pagar viajes en helicóptero. Nos enfrentamos a maquinarias que tienen los métodos de siempre: auspician reuniones, dan licuadoras y comida. Nosotros a la gente le decimos que lleve su ‘agüita’”, aseguró el profesor Correa, quien se ha reunido con los candidatos Mauricio Tobón, de Tú Puedes, y Juan Esteban Mejía, de Colombia Justa Libres, pero no han llegado a un acuerdo para una alianza.

Tobón recorre el departamento en “el bus del parche”, cuenta que su campaña es independiente de la política tradicional y que siente la receptividad de la gente.

Según Nicolás Gil, analista político y docente en la Universidad Pontificia Bolivariana, cree que los aspirantes Aníbal Gaviria y Andrés Guerra tienen un pacto de no agresión en la campaña. Y fue más allá. “Coinciden en manifestaciones y no se recriminan en público. Puede que tengan acuerdos para un futuro gabinete”.

Gaviria, quien ya fue gobernador, dijo que el cariño con el que lo recibe la gente lo hace presagiar “una victoria contundente”. Agregó que aunque tiene los coavales de los partidos Liberal, La U, Verde y Cambio Radical, y apoyo de otros, “nuestra candidatura es plural, es de unidad, en la que caben los ciudadanos que tienen razones para no querer militar en ningún partido”.

Guerra, aspirante por el Centro Democrático, afirmó que mantiene las puertas abiertas para recibir a otros candidatos, que “viene el remate de lo que he planificado hace cuatro años. Mi bandera se mantiene en blanco y he sido muy respetuoso”.

Juan Esteban Mejía manifiesta que su candidatura no se refleja en las encuestas porque “las hacen en fin de semana, cuando nuestro público está en sus cultos y eucaristías. Defendemos la familia y deseamos justicia social e igualdad para todos los antioqueños”.

Felipe Palau, de la Coalición por Antioquia entre Colombia Humana, UP y Polo Democrático, considera que es “la auténtica opción de cambio” y que va hasta el final de la contienda.

Finalmente, Iván Mauricio Pérez, de Compromiso Ciudadano, resaltó que en el mes que falta hará campaña con Sergio Fajardo y que no le cree a las encuestas. “Desde hace 20 años cuando empezamos en la política salimos en las encuestas con cero, y hemos gobernado. Cuando las personas nos escuchan, se conectan. Lo siento en la calle”.