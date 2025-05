¿Quiere recibir más plata en la primera quincena de mayo? Este es el día que debe laborar

Los días festivos se hicieron para conmemorar fechas históricas y en Colombia no es la excepción. Por eso, son jornadas en las que el comercio y el trabajo se frena un poco y las personas las utilizan para compartir en familia. Sin embargo, hay sectores que no cesan y aunque no se trabaja a toda máquina, continúan sus operaciones. Esos días son los que los empleados utilizan para trabajar y que nómina le llegue un poco más alta.

El 1° de mayo, además de ser un día importante porque homenajea a los trabajadores, es la fecha que le puede ayudar a devengar un poquito más de su salario base, pues está catalogado como un día festivo y, por ende, su valor aumenta.

Para 2025, esta festividad cayó un poco atravesada, pues se celebrará este jueves y por eso puede que usted se confunda, con respecto a los días laborales ordinarios.

Según el Código Sustantivo del Trabajo, cuando un trabajador labora durante un día festivo, como el 1° de mayo, tiene derecho a recibir un recargo del 75 % sobre su salario ordinario. Esto significa que por cada hora o jornada trabajada ese día, se debe pagar un valor adicional considerable.

