La participante de Masterchef Celebrity 2023 estaba desde hace unos días en Israel conociendo y explorando su cultura; sin embargo, este 7 de octubre su viaje se convirtió en un momento que, en sus palabras: “ni en la peor pesadilla me imaginé vivir”.

Más tarde, ya en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, la mujer reiteró que estaba bien y dijo que “ni en la peor pesadilla me imaginé vivir algo así”.

“Todas las aerolíneas tienen sus vuelos cancelados, excepto la aerolínea israelí. Pero no obstante el vuelo está retrasado, están esperando que baje el bombardeo aquí en Tel Aviv”, dijo la actriz.

Tapia agregó que “como quiera que sea me da miedo montarme en un avión con misiles en el aire. Por mucho que digan que tiene el sistema anitimisiles trato de no ponerlo en mi mente, trato de no pensar en eso, como que ‘ok, el avión va a subir y mientras el avión sube y sale hay misiles en el aire’. Trato de darle razón a todo, pero es muy duro, muy duro”, concluyó. Ya, en la mañana de este domingo, la actriz confirmó también en su cuenta de Instagram que estaba cerca de aterrizar en Miami.