¿Qué le pasa a Aleks Syntek? De rifar su peluquín a las 4:00 a.m. hasta compararse con Jesucristo

Aleks Syntek, el mismo cantante mexicano que hace varios años se dio a conocer en todo el continente gracias a su grupo Aleks Syntek y la gente normal con éxitos como Más fuerte de lo que pensaba, Mis impulsos sobre ti y Sexo, pudor y lágrimas, lleva un par de semanas en el ojo del huracán en México por cuenta de sus declaraciones, actitudes y videos en vivo en las redes sociales.
No es la primera vez que pasa. El artista, en 2024, causó polémica por manifestarse en contra del reguetón y decir que el disco de Karol G “lo tiraría por el inodoro”.
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Lo primero que pasó con Syntek fue el pasado 15 de septiembre cuando realizó una presentación en la alcaldía Benito Juárez. Ahí, como describieron especialistas como Vanessa Farías Maya, “lo que era un concierto terminó convirtiéndose en un ajuste de cuentas con el público. Syntek habló de sus 35 años de carrera, del reguetón y de sus exponentes; de las polémicas y las críticas que ha recibido en los últimos años”.
El cantante, según resumieron varios medios mexicanos, interrumpió el flujo de canciones en múltiples ocasiones para ofrecer extensos discursos y frases como: “¡Soy el Dios Syntek!”
Y además reaccionó molesto ante un asistente que le solicitaba temas de Juan Gabriel o Marco Antonio Solís, respondiendo: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”.
Sobre el reguetón arremetió contra algunas canciones, sosteniendo que la identidad musical del país reside en el huapango, el bolero y el mariachi. “La actuación generó abucheos y análisis sobre el rápido deterioro de su reputación de marca”.