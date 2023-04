La historia de Camila, una mujer que recibió un trasplante de corazón que le permitió experimentar emociones y recuerdos de la joven de la que recibió el órgano vital, en la serie Pálpito, regresa a Netflix. Justo este miércoles 19 de abril se estrena la segunda temporada de esta producción que en 2022 no solo fue la más vista de la plataforma en América Latina, sino en Europa en países como Inglaterra, Francia e Italia, entre otros. Es protagonizada por Ana Lucía Domínguez, Michel Brown y Sebastián Martínez, junto a un grupo de actores como Juan Fernando Sánchez, Valeria Emiliani, Jacqueline Arenal, Laura Londoño, Julián Arango, Ana Wills y Marcela Carvajal. La actriz antioqueña Ana Lucía Domínguez habló con EL COLOMBIANO sobre la experiencia de volver a interpretar a Camila y del rodaje de esta segunda temporada, que la llevó hasta Estambul, en Turquía, con la novedad que tuvo la oportunidad de rodar varias escenas al lado de su esposo Jorge Cárdenas. Lea también: Pipe Bueno vuelve con Amparo Grisales, y Santiago Alarcón y Verónica Orozco serán pareja: ¡Ahí les quedo! ¿Qué sensaciones previas experimentó antes del estreno este miércoles de la segunda temporada de Pálpito? “Nervios, ansiedad y emoción. Creo que desde que el año pasado me contaron que iba a haber una segunda temporada y me emocioné de sobre manera, y luego cuando me entregaron los libretos no lo podía creer, porque superaban los de la primera parte”. ¿En su momento visualizaron el impacto que iba a tener Pálpito, no solo en América Latina, sino en el mundo? “Sentíamos que era una serie bien interesante, con un guion diferente, con un gran elenco, pero no nos imaginamos que le iba a ir tan bien en tantos países. Decíamos que seguramente la iría bien en Colombia, en México, en Perú, pero nunca nos imaginamos el suceso mundial que fue”.

¿Cómo afrontaron el debate que se generó alrededor de los trasplantes y del tráficos de órganos? “Es un tema que siempre se ha hablado, del que uno se planteaba preguntas como ¿será que eso es verdad? ¿Será que es mentira? ¿Será que eso sí pasa? Lo que sí te puedo asegurar es que es una ficción, que es una historia inventada por Leonardo Padrón (el libretista). Obviamente no está basada en hechos reales, un tema de trasplantes es algo muy científico, que pese a los avances de la ciencia las cosas fallan. En la serie, al contrario, a Valeria le sacan el corazón en camión y luego trasladan ese corazón a una clínica. Hay que entender es que es una historia inventada y creada por Leonardo Padrón”. Le puede interesar: Karol G vuelve a ser portada de una publicación internacional ¿Cómo preparó el personaje para la segunda temporada? “Ya el personaje venía muy claro desde la primera temporada, había una linea trazada, ya sabía del tema del trasplante. Hablé con una doctora amiga en México que me decía que su mamá había sido trasplantada de riñón y empezó a cambiar gustos culinarios, porque le habían trasplantado el riñón de un muchacho de 20 años que había tenido un accidente y falleció. Y a ella le empezó a gustar la pizza, la hamburguesa, que no comía antes. Es algo que no está comprobado científicamente, pero sucede. Esa historia me dio mucha curiosidad y me basé en que si te trasplantan el corazón, imagínate todas las cosas que tú puedes sentir con ese nuevo órgano”.

Afiche promocional de la segunda temporada de Pálpito, con Michel Brown, Sebastián Martínez y Ana Lucía Domínguez. FOTO Cortesía Netflix.