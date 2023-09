Andrés Bravo, el “Rolo”, presenta la comedia ‘Brutos, pero decididos’

“Es cien por ciento Stand Up Comedy, la idea es que la gente se siente y se ría desde que llegó hasta que se fue, incluso después, cuando se acuerden de los chistes”.

Bravo, que forjó su carrera al lado de Carlos Mario Aguirre y Cristina, del Águila descalza, se radicó desde hace varios años en Medellín, desde adelanta su carrera en la comedia y como productor audiovisual.

Sobre su proceso recuerda que siempre había admirado al Águila descalza, los había visto en escena y los tenía como referentes inalcanzables, “hasta que un día me invitaron una temporada que se llamaba ‘El rolo, el paisa, el cubano y el parcero’, obvio yo era la cuota rola y a la gente le gustó esos 20 o 25 minutos de show que tuve, a los del Águila les gustó mi trabajo y me empezaron a traer a temporadas hasta que me invitaron a ser parte de la corporación”.

Reconoce que al principio fue muy complicado que fuera aceptada la propuesta de un rolo haciendo comedia en Medellín, pero al final con tesón y trabajo logró posicionar su nombre.

Desde hace un par de años el mote del “rolo” ha ido desapareciendo se sus propuestas y ahora le están apostando más al nombre de Andrés Bravo.

Tras la presentación de Brutos, pero decididos este fin de semana en Medellín, (ya estuvo en Cali y Bogotá), irá a Ciudad de México para luego regresar al país para shows en Bucaramanga y Cúcuta, para luego ir a Australia.

A fin de años quiere lanzar un proyecto audiovisual con lo mejor de Brutos, pero decididos.