Para Belky, la capital antioqueña se ha vuelto en un punto de partida para conectar el talento que hay acá con las oportunidades. Sin embargo, dijo, “a veces creo que los jóvenes que tienen el potencial dudan de eso, por eso para mí se ha convertido también en un reto personal ir a las diferentes ciudades a convencer a la gente del potencial artístico que tienen”.

Esta jornada en Envigado también será la oportunidad, si cumplen los requisitos, de recibir una beca del 50% para ingresar a la Escuela de talentos Belky Arizala Internacional en Bogotá durante un trimestre. Esta escuela fue fundada hace más de 15 años y en la actualidad tiene 175 alumnos.

“Yo estuve en el mismo lugar de estos jóvenes, entonces estoy devolviéndole al tiempo esa experiencia que he logrado en mis 20 años de carrera, los cuales han sido jamás con resentimiento, sino simplemente diciendo a mí me dijeron que no y yo eso lo traduje en una nueva oportunidad”, puntualizó Arizala.