¡Bruttal! fin de semana en Medellín

Rock, con La Derecha

La banda de rock bogotana La Derecha llega con su gira Últimas Funciones, que marca el adiós definitivo de la agrupación, liderada por Mario Duarte, de los escenarios y estudios de grabación.

El grupo siente que es el momento de cerrar un ciclo y de “ser consecuentes con nuestra manera de ver las cosas - dice Duarte -.

El espectáculo es este sábado 19, a partir de las 8:00 p.m., en el Teatro Pablo Tobón Uribe. El precio de las entradas es de $50.000 (localidad balcón) y $70.000 (para luneta).

El show llega a Medellín luego de un recorrido por escenarios de Nueva York y Manizales. Además de la carga nostálgica de una presentación de despedida, el concierto en Medellín será en homenaje a Panelo (Carlos Olarte), quien fue baterista de la agrupación y falleció hace más de 20 años en un accidente.

El último regalo de la banda a los fanáticos será la canción Dylan por nosotros. Se trata de un tema inspirado en versos de la canción She Belongs To Me.

Madagascar sale de la pantalla

Los personajes de la película animada de Dream Works “salen de la pantalla” y llegan a la capital antioqueña para contar una gran aventura en la que la música es protagonista. Este es un espacio para toda la familia en el que actores argentinos narran la historia de algunos animales que después de estar en un zoológico en Nueva York conocen la vida salvaje. El espectáculo se realizará hoy en el Teatro Universidad de Medellín y tendrá tres funciones: 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 5:30 p.m. Está permitido el ingreso de todas las edades. La boletería va desde $77.000 hasta $112.000 y se pueden adquirir en www.latiquetera.com. Alejandro Paker, actor del show, señala que se maneja un humor increíble y explica a la perfección las relaciones humanas. “Este musical no solo es para entretenerse, es para aprender de valores”. Por su parte, Gaston Viestto, quien actúa como una cebra, expresa que se habla sobre temas como la amistad y la sinceridad y que, además, su ritmo permite que desde niños hasta adultos se sientan identificados.

Un concierto urbano

Desde su primera edición, en la que estuvo J. Balvin, como artista central, pasando por la del año pasado, con Nicky Jam, este concierto congrega a las principales figuras de la música urbana. Para el show de este sábado, los invitados son Piso 21 (que acaba de regresar de un recorrido por Los Ángeles), Sebastián Yatra (que estrenó Bonita, al lado de Juanes), Greeicy Rendón (nominada al Grammy Latino) y Mike Bahía (que estuvo en los Premios Latinos Show Awards 2019). También aparecerá en escena Chocquibtown. La cuota internacional va de la mano del puertorriqueño de J. Álvarez.

“Medellín siempre será el lugar más importante para cantar, porque nos vio nacer y crecer. Volvemos con un show completamente internacional, de alto nivel, será la forma de agradecerle a la gente de la ciudad todo su apoyo y mostrarle lo que hemos crecido”, cuenta Juan David Huertas, el Profe, de Piso 21. La cita es este sábado, en La Macarena. Boletas en www.latiquetera.com. Concierto para mayores de 18 años.

Sebastián Yatra, por partida doble

El evento de este fin de semana será por partida doble en lo que a Sebastián Yatra concierne. Hoy, en Bruttal, y mañana, con una jornada más de Yatra Tour, que ya ha tenido siete etapas por Chile, Argentina y Uruguay.

Este show está dirigido al público familiar, con la intención de que los niños puedan vibrar con un concierto en vivo. Las 3:00 p.m. es la hora programada para el espectáculo, también en La Macarena. Las entradas para el recital, en la localidad disponible (dance floor), es de 171.000 pesos. y se pueden adquirir en www.latiquetera.com o en el teléfono 362 67 67. En entrevista con EL COLOMBIANO, el músico paisa no ocultó su alegría por el par de presentaciones, en tan solo dos días. “Regreso para mi primer gran concierto en La Macarena, con el Yatra Tour, y así darles las gracias a las personas que ya compraron la boleta e invitarlos a que nos acompañen, va a ser una fecha mágica”, anotó. Luego de Medellín irá a Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Bogotá (con dos shows).

Humor y Stand Up Comedy

La oferta de espectáculos de humor es amplia para este fin de semana en Medellín. Tal vez, una de las más llamativas, tiene que ver con la presencia de Primo Rojos, con su espectáculo De cómo un pobre entierra a su mamá.

El actor interpreta a Jerry, en escenas con un alta dosis de ironía y exageración, un hombre que pierde a su mamá y debe encargarse de los trámites funerarios.

Hoy tendrá dos funciones, en el Teatro Prado (Águila descalza), 8:00 y 9:30 p.m. El precio de la boleta es de 50.000 pesos.

El Teatro Laureles también le apuesta al Stand Up Comedy, con El show de los impuntuales (Mauro Moreno, Santi Gómez, Jairo Ramírez y Camilo Mora). Función esta noche, a las 8:00 p.m.

Germán Carvajal, por su parte, presenta La comedia de los feos, en el Teatro Popular de Medellín (en el Centro), a las 8:00 p.m. Boletas a 25.000 pesos.

Finalmente, en el Ateneo Porfirio Barba Jacob, cierra la Temporada Humor y Cuentería en Ateneo. A las 7:45 p.m.