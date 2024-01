Estudió cine para producir sus propias películas, pero terminó grabando fiestas de bautizos y 15 años, en —según sus propias palabras— los peores dos años de su vida, pero encontró en la comedia no solo una forma de salir de la depresión, de hacer visible su padecimiento (Síndrome de Tourette) y la violación de la que fue víctima, sino de ganarse la vida.

Hace una semana se estrenó en cines la cinta Especial Este, que en su primera semana en cartelera sumó 64.869 entradas y se convirtió en la cuarta más vista en el país.

Envuelto en varias polémicas (y hasta demandas penales) por hablar de manera cruda y en tono de chiste de temas como violaciones, asesinatos, muertes accidentales o burlarse de secuestros, como el caso del papá de Luis Díaz, Camilo hace parte del colectivo Fuck News al lado Camilo Pardo, conocido como El Mago.

¿Cómo surge la idea de llevar al cine la rutina de humor?

“Nosotros hace tres años empezamos a hacer la gira y queríamos producir un especial en formato cine, con la idea de llevarlo a YouTube, pero sin descartar algún día llevarlo al cine, porque la experiencia del stand up Comedy. Los planos y el sonido son envolventes para dar la sensación de que la gente está en un teatro.

Cuando lo íbamos a montar a YouTube y vimos la calidad del producto nos dimos que cuenta que daba para más, intentamos con algunas plataformas, pero se demoraron mucho para dar respuesta hasta que llegamos a la distribuidora Cine Color, que asumió el riesgo de llevar por primera vez este formato al cine.

Tras una semana en cartelera (se estrenó el jueves 18 de enero) se vendieron 64.869 entradas que es una cifra muy buena para una película colombiana, en especial porque era la primera vez que se exhibía una propuesta de estas. Fue la cuarta producción más vista en el país, pese a que no estamos en los teatros de Cine Colombia, que es el mayor exhibidor del país”.

Le recomendamos leer: Dany Hoyos: “El humorista debe dejar en el escenario algo más que un chiste”

¿Cuál es la temática de Especial Este?

“Comienza con algo de tourette, porque toca explicar un poco o si no la gente no entiende. De cierta manera resume mi vida, con los momentos más duros que he pasado, los momentos de tristeza contados en chiste, detalles que fueron muy dolorosos en mi vida, que ahora está mejor, y de cómo a través de la comedia los superé”.

¿Cómo llega a la comedia?

“Llega después de que estudiar cine y televisión, y me fuera como un culo. Fueron dos años comiendo mierda, fue horrible, porque hasta donde más no pudieron me trataron de inútil.

Estudié cine para hacer mis películas y terminé grabando bautizos. Fueron los peores años de mi vida, económica y moralmente. Lo peor era sentirme un inútil que no servía para nada. Llegué a la comedia viendo al mexicano Carlos Ballarta, que con su propuesta me sacó de la depresión y me di cuenta de que también podía hacer comedia.

Ahí ya empecé a investigar e ir a bares especializados y comencé a hacer stand up”.

¿Comenzó con ese estilo transgresor?

“Mi primera parada fue muy chistosa, porque yo llegué a hablar de Transmilenio y de cómo la gente me veía, yo antes me sentía muy mal con el tourette, como un monstruo, y ese día traté de estar lo más quieto posible, de controlar los movimientos y empecé a notar que la gente comenzó a murmurar y pensé lo peor, entonces improvisé un chiste sobre mí, de cómo me va cada vez que voy al baño, y ahí todo cambió totalmente, la gente comenzó a reírse , no imaginan lo que fue quitarme de encima un demonio que había tenido durante 21 años.

Como vi que funcionó seguí improvisando sobre el tourette y siento que me quité un peso de encima. La tarima me enseñó a ser sincero en muchas cosas, en ese lugar me puedo expresar libremente”.

Le puede interesar: Cosiaca: el mítico cuentero antioqueño del que nadie sabe nada

¿Por qué cree que a la gente le gusta reírse de las desgracias propias y ajenas?

“La gente de por sí se burlaba de mí por tener tourette, es algo inevitable, yo también lo haría, pero una cosa es que se rían a mis espaldas, porque lo hacen, pero incómodos, que cuando me río con ellos. La risa se vuelve súper cómoda, eso les quita la culpa de encima. Desde la comedia el mundo se vuelve más cómodo”.

Generalmente sus rutinas son muy duras con las tragedias de los demás...

“Esos temas no deberían ser incómodos para hablarlos, porque pasan y seguirán pasando, entonces hay que exponerlos, y para la realidad la comedia es incómoda.

Alguna vez en un Fuck News yo hablaba de un abuso sexual que tuve cuando era niño, que mi primo me abusó, al final del show se me acerca una persona y me dice que él también y que nunca había hablado del tema, y que con los chistes se sintió en confianza para hacerlo.

Es absurdo tener que callarse en esas cosas, siento que es mucho mejor hablar de esas cosas malas que pasan que guardárselas, porque uno termina sintiéndose culpable.

Yo duré 15 años callado, sintiéndome mal, creyendo que la culpa era mía, pero cuando empecé a hablarlo lo pude cambiar, ahora el que debería sentir culpa, cada vez que lo hablo, debe ser mi primo”.