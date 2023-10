Pucheros fue no solo fue rey de la trova en múltiples ocasiones, sino que también se ganó el rótulo de rey de reyes.

Esa fue una de las razones, pese a ser el mejor, para dejar la trova. Hace 10 años no lo hace, pese a las constantes invitaciones y ofertas económicas que recibe para regresar al ruedo.

“Descubrí que tenía facilidad para escribir humor, nunca fui comediante de escenario”, cuenta Betancur, que comenzó a los 15 años en la trova y que reconoce que nunca se sintió cómodo en la tarima ante el público, que no veía la hora en que terminaran las tandas de trovas para bajarse.

Libretista

Sobre la transición de escribir humor a hacer libretos, recuerda que fue yendo al teatro a ver obras que comenzó a “hacerse el pajazo mental de llegar a la televisión”.

Un día tuvo como invitado en La Zaranda a Dago García (autor de La Saga, La Pena Máxima y El paseo, entre muchos proyectos) y le propuso montar una obra de teatro entre los dos. “Le dije que a mí se me ocurrían buenas cosas, pero no tenía forma de contarlas y este man me dijo listo”. De esa unión nació Infraganti, que posteriormente Dago la llevó al cine.

“Ese fue mi primer ejercicio para escribir algo de largo aliento, de una hora y media, no un sketch para un humorista”. Explica Pucheros que con Dago aprendió a hacer dramatizados: “así comencé y ahí me quedé”.

Los primeros proyectos para los que escribió, después de ser libretista de La Banda Francotiradores, fueron en 2005. Lo hizo como “dialogista, para La Ex y Destinos Cruzados. Recuerda que la primera escena que escribió para TV fue para la venezolana Rudy Rodríguez y para Dora Cadavid (fallecida).

“La trova me llevó rápidamente sin yo buscarlo a la radio y esta me llevó a escribir un show de teatro y de ahí la televisión, una cosa me fue llevando a la otra”.

Ya como director de proyectos aparecen en su carrera dramatizados tan reconocidos como La Selección I y II (2013 y 2014) y Las Hermanitas Calle (2016)

Go Rigo Go y Betty

Sobre el proyecto Rigo, dice que el hecho de ser paisa y de un pueblo, y su facilidad para escribir humor pesaron mucho a la hora de buscarlo como libretistas. Además, ya había hecho Las Hermanitas Calle, que tiene un tono similar a la historia de Rigoberto Urán.

“La historia plasma muy bien la relación entre Urrao y Rigo, este man es como si nunca se hubiera ido del pueblo, es como si apenas hubiera salido antier. El universo más atractivo de la historia es Urrao”, dice Pucheros.

Para este libreto habló mucho con Rigoberto y su esposa Michelle y con algunas personas cercanas al ciclista para conocer más de cerca la historia.

En ese proceso de crecimiento aparece ahora como libretista de la tercera temporada de Yo soy Betty, la fea, proyecto que escribió junto a Luis Carlos Ávila, Valeria Gómez (de Medellín) y Marta Betoldi (argentina).

“Es un reto muy chévere, tenemos la suerte de tener el 98 % del combo original, la idea es contar cómo está hoy Ecomoda, qué pasó con los hijos de don Armando y Betty, qué pasó con Fredy y Aura María y si Nicolás y la Peliteñida siguieron juntos, qué hay de la vida de don Hermes”, detalla César Augusto Betancur.

Cosiaca, su gran sueño

Más allá de la trascendencia de Rigo y Betty y sus otros proyectos, a Pucheros hay un proyecto que lo desvela y con el que sueña: contar la vida de Cosiaca, ese personaje paisa de principios del siglo XX que se convirtió en mito por sus aventuras.

“Yo he cumplido sueños y la vida ha sido muy generosa conmigo, pero mi gran anhelo es hacer Cosiaca por Teleantioquia, estrenarla en el canal regional y que luego se vaya para plataformas y enamore el mundo”, comenta al señalar que para este proyecto tiene todo un equipo trabajo listo.

Detalla que Sergio Valencia, el ex de Tola y Maruja, hizo una profunda investigación sobre Cosiaca, personaje del que no hay un solo libro, para lograr un buen perfil y que ya tiene escrita más de la mitad de la serie, de la que quiere que sean seis episodios unitarios.