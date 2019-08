Detrás de la carpa del Circo del Sol

“Para nuestro número no usamos redes ni ningún tipo de colchoneta. Todos los ejercicios acrobáticos que hacemos tienen que estar 100 % seguros, no podemos tener dudas o no estar bien físicamente. En caso de que algo técnico suceda hay un entrenamiento con todos los implicados y si pasa algo ellos entran. Todo está pensado”.

Jan Dutler es carpintero de profesión, pero siempre le encantó el tema del circo y especialmente el de los payasos. Es suizo, conversa en un español fluido porque cuenta que en su país, la mayoría, habla varios idiomas.

¿Cómo empezó en el Circo del Sol?

“Mi padre es mecánico, mi madre no es artista pero a mí siempre me encantó el arte circense. Cuando terminé de estudiar carpintería empecé a tocar música en la calle y descubrí mi pasión por el circo. Me fui a estudiar en la escuela de payasos en Montreal, Canadá, y aprendí la técnica. Escuché que el Circo del Sol estaba buscando un nuevo personaje, apliqué. Nunca imaginé que se me abrirían las puertas del circo más grande del mundo justo al terminar la escuela de payasos”.

¿Qué diferencia hay entre los payasos de hoy y los de otras generaciones?

“El trabajo es igual, no cambia a pesar de la época. Lo que queremos siempre es tocar a la gente emocionalmente. Hacemos una parodia de los seres humanos, de la sociedad. La técnica no cambia, el disfraz sí, lo que hacemos es muy tradicional”.

Al payaso lo necesitan siempre de buen humor...

“A veces tienes días malos. Ahí entra la palabra profesionalismo. Cuando me maquillo y me pongo mi uniforme me olvido de mis problemas, entro a mi personaje y eso me ayuda a poner distancia. Cuando el show termina, regreso al hotel e incluso tengo otra opinión sobre lo que me preocupaba antes”.

¿Cómo es la preparación del payaso?

“Los payasos tenemos ensayos a veces incluso después del show para mejorar o cambiar algo. Es muy importante para mí la conexión con mis compañeros, trabajamos en trío. Físicamente me gusta ejercitarme”.

¿Ha venido a Colombia?

“Nunca, será mi primera vez. Tengo muchas ganas de descubrir la buena onda de los colombianos”.