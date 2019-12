El mal chiste sobre Colombia de Steve Harvey en Miss Universo

Nuevamente el presentador de Miss Universo, Steve Harvey, vuelve a estar en el centro de la polémica por el desafortunado comentario que realizó sobre su relación con el público colombiano.

Al comienzo de la ceremonia, el también actor dijo que “los del cartel estaban molestos”, refiriéndose a los colombianos, al recordar el error que tuvo en 2015 cuando anunció que la nueva Miss Universo era la colombiana Ariadna Gutiérrez, para luego corregir y decir que la reina era realmente la filipina Filipinas Pia Wurtzbach.

El domingo en la noche, siguió recordando el hecho cuando Colombia fue anunciada como la última candidata en pasar a la ronda final.

La representante colombiana Gabriela Tafur vivió con soltura el momento y le dijo al presentador: “estas seguro de que leíste bien o debo regresar”.

Tras quedar en el grupo de las 10 finalistas, la colombiana se refirió al paro nacional. En su intervención, aseguró que los colombianos están es este momento manifestándose contra injusticias y señaló que si gana, volverá al país para unir a los compatriota.

En su primera intervención, en inglés, afirmó: “El propósito en mi vida es poder contribuir para construir una mejor sociedad, como abogada trabajo para proteger los derechos de las mujeres víctimas de la violencia. Como Miss Colombia he viajado a más de 25 ciudades en 7 países y le he dado visibilidad a las causas que lo necesitan, así que tengo el compromiso con la humanidad y siempre voy a hacer lo mejor para devolverle al mundo todo lo bueno que he recibido”.

Antes de su viaje a Estados Unidos para participar en Miss Universo ya la Señorita Colombia había manifestado su apoyo a la protestas nacional.

A la colombiana le tocó responder (esta vez en español), en la tanda preguntas, sobre el tema de la salud de la mujer. “Lo más importante es que las mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos, tenemos que tener la posibilidad de acceder a salud de calidad para que cualquier decisión que tomemos sobre nuestra salud y nuestra reproducción jamás ponga en riesgo nuestras vidas”.

La respuesta no le alcanzó a Gabriela para entrar al grupo de tres finalistas que conformaron México, Sudáfrica y Puerto Rico.