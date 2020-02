Cumplir años un día bisiesto

No es tan extraño como parece. EL COLOMBIANO preguntó en Facebook si conocían personas que nacieran el 29 de febrero. En dos días hubo más de 1.200 respuestas. Son pocos, pero privilegiados, aunque mucho no lo consideran así: ¡cumplen cada cuatro años! Aunque suena más atractivo decir que son una gran minoría que celebra cuatro veces en un día. Los seguidores respondieron:

Estefanía Zapata Quintana

20 años



“Nos tienen lástima, como si fuera malo cumplir años este día. Algunos dicen que uno no merece regalo. Ni en Facebook aparece el día, por eso siempre me felicitan el 28 o el 1 de marzo. Me parece interesante nacer el 29. Este sábado voy a prender un velón y a estrenar zapatos, algo que hago en cada cumpleaños”.



Vanessa Gil Henao

28 años



“Amo cumplir años. Espero que la gente que me dice ‘no te doy regalo porque hoy no es 29’, esta vez lleguen con cuatro regalos de los años en los que no me dieron nada (risas). Vivo en Rionegro y quiero que los lugares que regalan postres y helados en los cumpleaños se den cuenta que podemos cumplir el 28 de febrero o el 1 de marzo”.



Teresita Mesa Valencia

40 años



“Este sábado es muy significativo porque mi mamá me tuvo a los 40 años, los mismos que cumplo. Fui la última de ocho hijos y valoro la energía que tuvo al tenerme.

En cada cumpleaños festejo la vida, la existencia, reconocer lo bueno que nos sucede. En los bisiestos hay una energía muy especial, cierro una década que para toda mujer es importante. Ayer programé una reunión con mis amigas, el poder femenino, para hacer un mensaje de agradecimiento a la madre tierra. Hoy estaré con mi familia en San Miguel, La Unión. El lunes salgo a la Isla Mujeres, en Cancún, en un viaje sola, una salida muy interior”.



Karla Ospina (mamá)

31 años



“Tengo dos hijos que nacieron el 29 de febrero. El primero, Juan Daniel, lo tuve en 2012. Me habían dicho que nacería cerca del 12 de marzo y me pareció interesante que el niño llegara el 29. Empecé a hablarle al bebé, le decía que naciera ese día. Una compañera me dijo que el aceite de ricino, un remedio natural para limpiar el organismo, servía para ayudar al parto. Lo tomé el 28 en la noche y me puse a hacer ejercicio. Nació a las 9:30 p.m. del 29. Mateo, el otro hijo, no fue buscado. Según una de las ecografías, la fecha probable de nacimiento sería el 3 de marzo (2016). Le hablé igual que al otro bebé y el 28 volví a tomar el aceite de ricino. Lo tuve el 29 a la 1:00 de la mañana.

Lo del aceite no es para todos, tuve varias amigas que ensayaron y no les funcionó.

Este sábado les vamos a celebrar a ambos con piñata, sería la primera vez porque hace cuatro estaba en el otro parto”.



Daniela Restrepo

24 años



“Si es año bisiesto lo celebro dos días, el 28 y el 29. No me gusta decir que cumplo el 29 porque la gente me felicitaría cada cuatro años, mejor digo que fue el 28.

Mis tres hermanas sí dicen que es el 29. Lo bueno es que cada cuatro años puedo ir a los restaurantes donde regalan algo”.