La también influencer, al parecer, no aguantó un escándalo más de infidelidad del jugador del Al-Hilal saudí y, pese a su maternidad, decidió separarse.

“Informo que no tengo ninguna relación con nadie” , con este contundente mensaje la modelo brasileña Bruna Biancardi anunció el fin de su tormentosa relación con el futbolista Neymar, con quien tuvo una hija recientemente.

“Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, escribió la modelo en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

“Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias”, agregó Biancardi.

