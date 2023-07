Esto, por supuesto, despertó la curiosidad de los seguidores hispanohablantes de la banda, que se preguntan cuándo podrán leer las historias de sus ídolos en la lengua de Cervantes. Para fortuna de ellos, el tiempo de espera no será muy largo: el libro — de más de 500 páginas— se publicará en castellano el siete de septiembre, según informaron medios internacionales.

Esta celebridad se demostró una vez más con la publicación en inglés y coreano de Beyond the story , una suerte de crónica oficial de los primeros días años de trayectoria del grupo emblema del k-pop. Al poco tiempo de ser publicado, el libro se convirtió un éxito de ventas.

Se ha conocido que el libro cuenta la lucha de los muchachos por hacerse a un lugar en la industria musical. Y entre esas anécdotas se relata el relativo desprecio que les tenían tanto los grupos mayores como los menores. En uno de los pasajes que han sido traducidos del inglés por los fans se lee: “Siempre fuimos los primeros en decir ‘hola’ y saludar a todos, tanto a los ‘sunbaes’ (mayores) y ‘hobaes’ (menores), pero algunas personas simplemente nos ignoraban y pasaban de largo o se burlaban de nosotros por no ser candidatos al primer lugar en premiaciones”.

Le puede interesar: El mundo literario de Mario Mendoza llega al cine con Los Iniciados, con Andrés Parra

En estricto sentido, el k-pop traduce música popular coreana. De Corea del sur, no sobra decirlo. En otras palabras, se trata de las adaptaciones que los surcoreanos han hecho de los géneros occidentales, en particular del hip hop, rock, y tecno.

Un momento de inflexión en esta tendencia se dio a principio de los noventa, con la aparición en la escena música del Seo Taiji and Boys, una agrupación que exploró con varios géneros musicales de Occidente. En otras palabras, sin los Seo Taiji los BTS no existirían o, al menos, no tendrían la dimensión actual.