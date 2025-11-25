Falleció Erna Martha Bauman, ícono del cine y Señorita México 1956

La industria del entretenimiento en México está de luto tras confirmarse la muerte de Erna Martha Bauman Keller, actriz de amplia trayectoria y Señorita México 1956. La noticia fue compartida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó profundamente su partida y envió un mensaje de condolencias a su familia, amigos y seguidores. Bauman tenía 87 años.
Nacida el 6 de julio de 1938 en Ciudad de México, se convirtió en una de las figuras más destacadas de su generación. Su primera aparición pública de gran alcance fue en los certámenes de belleza, donde obtuvo la corona nacional y representó a México en Miss Universo 1956, posicionándose entre las semifinalistas, un logro que en su momento marcó un precedente para las participantes mexicanas.