Falleció Erna Martha Bauman, ícono del cine y Señorita México 1956

La industria del entretenimiento en México está de luto tras confirmarse la muerte de Erna Martha Bauman Keller, actriz de amplia trayectoria y Señorita México 1956. La noticia fue compartida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó profundamente su partida y envió un mensaje de condolencias a su familia, amigos y seguidores. Bauman tenía 87 años. Lea también: Miss Universo: la corona que ya no encaja Nacida el 6 de julio de 1938 en Ciudad de México, se convirtió en una de las figuras más destacadas de su generación. Su primera aparición pública de gran alcance fue en los certámenes de belleza, donde obtuvo la corona nacional y representó a México en Miss Universo 1956, posicionándose entre las semifinalistas, un logro que en su momento marcó un precedente para las participantes mexicanas.

Erna Martha Bauman Keller, Miss México 1956 y actriz emblemática. FOTO: ANDI.

Tras su paso por los concursos, decidió dedicarse por completo a la actuación. Su carrera abarcó unas 20 producciones cinematográficas y televisivas, con papeles memorables en géneros como el drama, la fantasía y el terror. Entre sus títulos emblemáticos figuran La Llorona, Las troyanas,Los derechos de los hijos y La mujer marcada, obras que hoy forman parte del acervo clásico del cine nacional.

por su parte, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) También lamentó su caída:“La AMACC lamenta el fallecimiento de Erna Martha Bauman Keller, Emblemática y versátil actriz que dejó huella en el mundo del espectáculo. Fue Señorita México y participó en Miss Universo 1956. Desarrolló una destacada carrera en cine y televisión."

Bauman también dejó huella en la televisión. Participó en telenovelas como Cárcel de mujeres y más adelante volvió a la pantalla chica en proyectos que buscaban reivindicar a figuras emblemáticas del cine mexicano.

Erna Martha Bauman Keller, Miss México 1956. FOTO: Miss News México vía Facebook.