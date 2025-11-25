Demanda de energía en Colombia creció 2,44% en octubre, impulsada por el sector industrial

El operador del sistema eléctrico en Colombia, XM, entregó el balance de la demanda de energía de octubre, un mes en el que el país registró un aumento interanual de 2,44%. En total, el consumo llegó a 7.197,09 gigavatios hora (GWh), es decir, 173,04 GWh más que en el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 7.024,05 GWh. Según el informe, el repunte del décimo mes del año estuvo impulsado principalmente por las industrias manufactureras, que registraron un crecimiento de 7,89% frente al año anterior. A este sector le siguieron la explotación de minas y canteras (+6,81%) y las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que aumentaron 5,89% en su consumo eléctrico. Le puede interesar: EPM lucha contra el riesgo de apagón y promete aportar 2.100 MW en 2030

Sectores que lideraron demanda energética en octubre

En el mismo sentido, las que lideraron en consumo fueron las industrias manufactureras con 911,88 Gwh, seguidas de la explotación de minas y canteras con 702,4 GwH, la construcción, alojamiento, información y comunicaciones con 139,36 GwH, los establecimientos financieros, seguros, inmuebles, y servicios a las empresas con 123,2 GwH y el comercio al por mayor y por menor y la reparación de vehículos automotores y motos con 111,44 GwH. Por tipo de mercado, el de consumo residencial y pequeños negocios (regulado) tuvo una variación de 1,4%, equivalente 68,29 GwH más, mientras que el de la industria y comercio (no regulado) creció 5,12% equivalente a 110,9 GwH más frente a 2024. Lea más: Se necesitan más de US$5.000 millones para Colombia cumplir metas de transición energética

¿Qué días creció más la demanda?