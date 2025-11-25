Demanda de energía en Colombia creció 2,44% en octubre, impulsada por el sector industrial

El operador del sistema eléctrico en Colombia, XM, entregó el balance de la demanda de energía de octubre, un mes en el que el país registró un aumento interanual de 2,44%. En total, el consumo llegó a 7.197,09 gigavatios hora (GWh), es decir, 173,04 GWh más que en el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 7.024,05 GWh.
Según el informe, el repunte del décimo mes del año estuvo impulsado principalmente por las industrias manufactureras, que registraron un crecimiento de 7,89% frente al año anterior. A este sector le siguieron la explotación de minas y canteras (+6,81%) y las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que aumentaron 5,89% en su consumo eléctrico.
