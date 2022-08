Cada mes hay novedades, series nuevas, estrenos de temporadas, películas que del cine pasan a las plataformas y hasta cintas nuevas. Todo está listo en las plataformas de streaming como Netflix, HBO y Primer Video y Apple TV para este mes. Si tiene cuenta en alguno de estos sitios, prepárese, porque agosto inicia recargados de excelentes producciones, unas tan esperadas como House of The Dragon, derivada de The Game Of Thrones, a través de HBO. Aquí algunos destacados. ¡Prográmese!

Netflix - Series - Taller Maloof (Primera temporada)

Una familia de amantes de los autos, usan su pasión y sus habilidades para construir motores y realizar hazañas al volante. La serie llega por primera vez el 26 de agosto.

- Yo nunca (Tercera temporada)

Narra cómo luego de un año traumático, una adolescente indio-estadounidense solo quiere ser popular, pero nada ni nadie le facilitará la tarea. Protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani. Creado por Mindy Kaling y Lang Fisher. Llega el 12 de agosto.

- Locke & Key (Tercera temporada)

Tras el asesinato de su padre, tres hermanos se mudan con su madre al hogar donde él creció: una mansión repleta de llaves mágicas que guardan poderes y secretos. Protagonizada por Darby Stanchfield, Connor Jessup y Emilia Jones. Llega el 10 de agosto.

Netflix - Películas - Turno de día

Una películas de terror que narra cómo un cazavampiros de Los Ángeles tiene una semana para conseguir el dinero de la escuela y el tratamiento dental de su hija. Protagonizada por Jamie Foxx, Dave Franco, Natasha Liu Bordizzo. Se estrena el 12 de agosto.

- ¡Qué culpa tiene el karma!

Una comedia: Cuando su hermana menor se compromete con el chico que le gustaba en la adolescencia, Sara deberá descubrir si su supuesta mala suerte es la culpable de sus desdichas. Protagonizada por Aislinn Derbez, Gil Cerezo y Renata Notni. Llega a la pantalla el 3 de agosto.

- El ascenso de las Tortugas Ninja

Una película animada en torno a las Tortugas Ninja adolescentes que ponen a prueba sus poderes místicos cuando unas despiadadas criaturas de otro mundo buscan desatar el caos extremo. Protagonizada por Ben Schwartz, Omar Benson Miller y Brandon Mychal Smith.

Apple TV - Películas - Luck

Luck sigue los pasos de Sam Greenfield, la persona menos afortunada del mundo. De pronto, se encuentra en la Tierra de la Suerte, un mundo desconocido habitado por criaturas mágicas que la ayudarán a cambiar su destino. Estreno el 5 de agosto.

- The Greatest Run Ever

Protagonizada por Zac Efron y Russell Crowe, basada en el libro The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War, de Joanna Molloy y John “Chickie” Donohue. Es la historia real de Donohue, quien partió de Nueva York en 1967 rumbo a Vietnam para buscar y compartir unas cervezas con sus amigos de la infancia mientras servían en combate.

Apple TV - Series - Five Days at Memorial

Basada en hechos reales y adaptada del libro por la periodista ganadora del Premio Pulitzer, Sheri Fink, “Five Days at Memorial” narra el impacto del huracán Katrina y sus secuelas en un hospital local. Se estrenará a nivel mundial el viernes 12 de agosto con los primeros tres episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal, todos los viernes hasta el 16 de septiembre.

- Bad Sisters

Una combinación de comedia negra y suspenso ambientada en la costa de Irlanda, “Bad Sisters” se estrenará a nivel mundial el viernes 19 de agosto con los primeros dos episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal, todos los viernes hasta el 14 de octubre. La serie sigue la vida de las hermanas Garvey unidas por la muerte prematura de sus padres y la promesa de protegerse siempre unas a otras.

HBO + - Película - Anabelle 3: Vuelve a Casa

Se trata de la tercera entrega de las películas “Annabelle” de New Line Cinema. Decididos a evitar que la muñeca cause más estragos, los demonólogos la llevan una habitación cerrada , colocándola “a salvo” detrás de un vidrio sagrado y alistando la bendición santa de un sacerdote. Pero una noche profana de horror aguarda a que Annabelle despierte a los espíritus malignos en la habitación, quienes se fijan en un nuevo objetivo: la hija de diez años de los Warrens, Judy y sus amigas.

- La mula

Clint Eastwood, además de dirigir se pone al frente del lente junto a sus otras estrellas como Bradley Cooper y Laurence Fishburne. Eastwood interpreta a Earl Stone, un hombre de unos 80 años que está en bancarrota y que enfrenta una ejecución hipotecaria de su negocio. Earl, sin saberlo, firma un servicio de mensajería de drogas para un cartel mexicano.

HBO + - Series - Cómo mandarlo todo a la mierda

Alba, una joven a la que le cuesta adaptarse y que lleva poco tiempo en su nuevo instituto, se entera de que el viaje de fin de curso se ha cancelado. Sus planes de escapar de casa se derrumban.

- House of the Dragon

La precuela de Game of Thrones llegará el 21 de agosto. Los Targaryen, una de las grandes familias que gobernaron el Feudo Franco de Valyria, criaron y entrenaron dragones para combatir. La serie está basada en el libro “Fuego y sangre” de George RR Martin, que inspiró la serie original. Esta está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones”.

Prime Video - Películas - Némesis

Hace veinte años, el superpoderoso vigilante de Granite City llamado Némesis fue declarado muerto después de una feroz batalla con su rival. La mayoría cree que murió, pero algunos en la ciudad tienen la esperanza de que siga vivo. Con la ciudad al borde del caos, Sam se propone persuadir a su vecino para que salga de su escondite y salve a la ciudad. Llega el 26 de agosto.

- 13 Vidas

La nueva película dirigida Ron Howard narra la historia real de una misión de rescate que ocurrió en Tailandia, en la que un grupo de jóvenes y su entrenador de fútbol quedaron atrapados por 18 días en un sistema de cuevas subterráneas a punto de inundarse. El filme llega el 5 de agosto.

Prime Video - Series - All or Nothing: Arsenal

Regresa la reconocida serie documental, ahora sobre uno de los equipos más importantes del fútbol mundial: el Arsenal. La serie mostrará imágenes detrás de cámaras de la memorable temporada 2021 - 2022, desde la humillante derrota ante el Nottingham Forest hasta la partida del excapitán Pierre-Emerick Aubameyang. Llega el 4 de agosto .