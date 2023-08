En una de las publicaciones, la joven muestra el cartel que llevó al concierto para conseguir la atención de Beyoncé: “Say my name, say my name, Shakira”, se lee en el cartel.

Todo fue una coincidencia. Beyoncé solo cumplió el sueño de una de sus fanáticas llamada Shakira, el nombre idéntico al de la artista barranquillera.