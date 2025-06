Ya hay clasificados a octavos de final: Sudamérica y Europa mandan en el Mundial de Clubes

La fase de grupos concluirá este jueves y aún hay boletos por repartirse. Este martes será crucial:

Auckland City vs Boca Juniors (2:00 p.m. de Colombia), Benfica vs Bayern Múnich (2:00 p.m.), ES Tunis vs Chelsea (8:00 p.m.), y LAFC vs Flamengo (8:00 p.m.)

Estos partidos podrían confirmar a Boca, Benfica y Chelsea en la siguiente ronda o, por el contrario, darle paso a otras sorpresas. La tensión no afloja.