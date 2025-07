Humaira Asghar: la actriz repudiada por su familia cuyo cuerpo fue hallado momificado tras nueve meses de abandono

Según el reporte forense, la muerte de Humaira Asghar no mostró signos de violencia ni indicios de intervención externa. Las autoridades manejan la hipótesis de una muerte natural —posiblemente por un infarto o una complicación médica— ocurrida mientras estaba sola en casa.

La actriz llevaba nueve meses sin ser vista, pero durante todo ese tiempo su familia no había reportado su desaparición. Tampoco había movimientos financieros ni registros médicos recientes. Fue la ausencia prolongada de actividad lo que despertó sospechas entre vecinos y autoridades.

Poco después del hallazgo del cuerpo, uno de los hermanos de la actriz, Navid Asghar, rompió el silencio en medios locales. Afirmó que la familia había cortado toda relación con ella hacía años, al considerar que su trabajo en la televisión y el modelaje era “inaceptable” para las tradiciones familiares. “No tenía contacto con nosotros. La repudiamos por su estilo de vida y su decisión de estar en los medios. La actuación no es algo que respetamos en nuestra familia”, afirmó. aseguró que no sabían dónde vivía exactamente y que nunca imaginaron que podía haber muerto sola.

No obstante, Navid, fue quien apareció ante las autoridades para hacerse cargo de los trámites legales, pero afirmó que lo importante ahora era esclarecer las circunstancias de la muerte. “La familia la había repudiado, pero he venido a buscar a mi hermana. La policía debe completar ciertos trámites para después de entregar el cuerpo”, dijo. También señaló que lo fundamental era descubrir la causa del fallecimiento.