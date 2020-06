Estos papás famosos recuerdan a sus papás

Carlos Calero - Presentador (2 hijos) “Vengo de un matrimonio que lleva más de 50 años juntos y la figura paterna siempre fue importante, era la autoridad, siempre lo vi muy cercano, amigo, con el respeto que exigía la época. Recuerdo mucho los viajes por carretera que hacíamos, en los que me apasioné por la música de Julio Jaramillo y los boleros. Mi papá siempre ha sido el consejero, el que nos guía con su experiencia”.

Juan Pablo Llano - Actor (2 hijos) “Mis recuerdos de infancia de este día son maravillosos, nos reuníamos en las casas de los abuelos, eran encuentros muy familiares, son momentos que siguen robando sonrisas. Yo voy a celebrar en casa, en cuarentena, junto a mi esposa e hijos, dándole gracias a Dios por la familia que me dio, han sido mi pilar y mi fortaleza”.

Carlos Montaño - Grupo Siam - 1 hijo “En mi proceso como papá influye mucho lo que viví como niño. Perdí al mío a los dos años, eso me generó un vacío, ya como papá apliqué todo lo que hubiera querido vivir a su lado, desde ahí he construido mi rol y el papel que debo jugar ahora. Mi abuelo suplió un poco ese padre que tanto necesita un pequeño”.

Bibi - vocalista grupo Reik - 2 hijos

“Una enseñanza muy clara que me quedó de mi papá es la rectitud, es un hombre íntegro, con una ética muy definida y eso lo saqué de él. Me enseñó a ser una buena persona, a relacionarme bien y tener las mejores intenciones con la gente que me rodea”.

