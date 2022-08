“La vida me puso en otro camino, luchar para llegar a ser la vicepresidenta de Colombia. Trabajaremos por una Colombia con oportunidades para la juventud”, expresó Márquez. También se dirigió directamente a la cantante. “ No me queda más que agradecerte por habernos permitido en nuestra juventud bailar con alegría el Collar de perlas finas”, concluyó la que ahora se encuentra en la Vicepresidencia de Colombia.

Tras ese comentario Marbelle continuó con una actitud de odio hacia Márquez hasta que el 18 de julio de 2022 la Fiscalía citó a Marbelle y a otros personajes, como el actual congresista Miguel Polo Polo, que también la habría difamado.

Francia Márquez solo quería una cosa: que las personas que la atacaron durante este tiempo se retractaran públicamente de lo que habían dicho para que se reparara su buen nombre, según ya lo había dicho para EL COLOMBIANO, Carlos Hernán Escobar, abogado de la actual Vicepresidenta.

Solo hasta este 18 de agosto la cantante ofreció disculpas públicas a Francia Márquez por un pacto que acordó con la Fiscalía.

“De acuerdo con la conciliación realizada con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, expresó la cantante en sus redes sociales.

Marbelle ya se retractó. Y mientras tanto, Francia Márquez la vicepresidenta de Colombia sigue gozándose la música. Esta semana subió a la tarima y cantó durante la última jornada del Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” en Cali. Ya no como una mujer que admiraba a Marbelle, sino como la actual vicepresidenta del país.