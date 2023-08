Desde este viernes 11 de agosto los televidente lo podrán ver en otra faceta, mucho más descomplicado, muy él mismo, bastante divertida como conductor del programa LOL: Last One Laughing Colombia, que estrena la plataforma Prime Video.

Ya había tenido una experiencia como presentador en el formato de humor Me caigo de la risa, de RCN. Y dice que si bien vio las versiones internacionales de LOL no hizo nada de lo que hicieron los otros presentadores, que siempre fue él mismo.

¿Qué tan complejo era mantener el orden como presentador ante 10 comediantes?

“¿Ustedes creen que estos seres humanos que me rodean se pueden controlar de alguna manera? La respuesta es no. Yo simplemente los dejé fluir, algo de lo que me arrepiento, hay imágenes que tengo en mi mente que quiero sacar y no he podido”.

¿Cómo controlar la risa ante los comediantes?

“No hay control, no hay censura, lo único que ellos no pueden hacer es reírse y para eso emplearon muchas técnicas, pero la clave de este programa es que no hay control”.

¿Qué tal la experiencia de estar, durante seis horas seguidas, grabando con comediantes?

“Alguna parte de la teoría rusa de la actuación dice que hay que cansar al actor para romper las barreras que lo separan de su inconsciente y pueda dar lo mejor, pero estas bestias a la media hora ya habían roto todos los recursos existentes y no pasaba nada y llegaban a lugares que ni ellos mismos pensaban“.

¿En televisión casi siempre lo hemos visto con roles de carácter, rudos, esto le permite mostrar otra faceta?

“Yo realmente soy un ogro... (risas). Me ha tocado interpretar personajes de carácter y no sé si LOL muestre otra faceta mía, a lo mejor, lo cierto es que en la vida de un actor es importante ser muy buen espectador, más que un profesional académico el actor es alguien que tiene que observar y escuchar muy bien, que se tiene que nutrir del cine, el teatro, la música y una gran cantidad de cosas, y yo toda mi vida he sido un gran espectador y gran parte de mil rol en esta locura de LOL es ser espectador de grandes comediantes y eso me facilita las cosas”.