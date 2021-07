Tras la prueba final de Desafío The Box, que perdió ante Galo, Juan Manuel Gil estuvo durante 10 minutos tirado en el piso (una escena que no se vio en pantalla) lamentando su derrota, esa noche no solo lloró mucho, sino que no pudo pegar los ojos.

El paisa, que representó al equipo Beta, dice que se dio mucho látigo, que sintió mucha frustración “porque sabía de mis capacidades, ese día tuve un bloqueo inexplicable”, dice el deportista. “Duele porque sabes que no era una prueba tan dura como fue...