Se sabe que el cantante antioqueño permanecerá un par de días en la ciudad y, además, que justo este jueves lanzó el video de Sin medir distancia, el clásico vallenato de Diomedes Díaz, reinterpretado por él en su álbum Origen.

Esta canción, en palabras de Juanes, es una que lo inspiró e influenció en su adolescencia y que marcó su vida como artista.

“Diomedes me lleva a mi época en Medellín cuando amaba el vallenato y por alguna razón en mi adolescencia me conecté mucho con esta música a pesar de que yo era más rockero, pero las novias, las fiestas, me llevaron a apasionarme con esa música, con todas las canciones de Diomedes. También Carlos Vives con Clásicos de la Provincia me fue llevando a conocer y a amar este género”, dijo para este lanzamiento.