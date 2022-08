Los nominados en los Billboard

La gala, que se celebrará en el Watsco Center de Coral Gables, aledaña a Miami, es la “única en honrar los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina”, como señaló en un comunicado Billboard.

Gracias a su álbum “Un verano sin ti”, el reguetonero boricua es finalista en las categorías “Top latin álbum del año” y “Latin rhythm álbum del año”, mientras que los éxitos “Me porto bonito”, “Tití me preguntó“, “Ojitos lindos” y “Party”, extraídos del citado álbum, lograron ocho nominaciones, entre ellas “Hot latin song del año” y “Canción streaming del año”.

Karol G es, por su parte, 15 veces finalista este 2022, en categorías que incluyen “Artista del año”, “Top latin álbum del año” y “Álbum latin rhythm del año” por su exitoso disco “KG0516”.

Además, tiene siete menciones gracias a su tema “Mamiii” junto a la estadounidense Becky G y referente actual de la música latina. La colaboración entre ambas aspira a los premios “Hot latin song del año”, “Latin airplay song del Año” y “Latin pop song”, además de “Canción del año streaming” y “Canción latin pop del año”, entre otras.

La colombiana competirá también en las categorías de “Hot latin songs artist of the year”, “Fémina” y “Top latin albums artist of the year” con Becky G, quien a su vez tiene 7 de sus 11 nominaciones gracias al exitoso tema de pop-reguetón “Mamiii”.