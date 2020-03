Katy Perry usó su música para contar que está embarazada

Tras varias semanas de rumores, llega la confirmación, la cantante Katy Perry está embarazada, una noticia que ha anunciado a su fans de forma curiosa: a través de un videoclip en el que presenta su nueva canción Never worn white.

Junto a su pareja Orlando Bloom con quien mantiene una relación sentimental desde hace cuatro años, la diva del pop, de 35 años, será madre por primera vez, una buena nueva que también ha anunciado al final del videoclip cuando aparece vestida con un traje largo de color blanco presumiendo su barriga.

Es una noticia que ha anunciado por sorpresa con una canción Never worn white en la que habla de que ya está preparada para asumir compromisos. “Quiero intentarlo contigo. No, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero”.

Para la cantante Katy Perry este será su primer hijo, mientras que para el actor Orlando Bloom, de 43 años, es el segundo. El actor de Piratas del Caribe ya tiene un niño de 9 años, Flynn, fruto de su matrimonio con lo modelo Miranda Kerr.

La artista y el actor anunciaron su compromiso el día de San Valentín de 2019, después de tres años de relación.

El álbum Witness de Perry fue publicado en 2017, allí incluyó Swish Swish, Bon Appétit y Roulette. Desde entonces no ha vuelto a lanzar un álbum completo, pero ha ido sencillos poco a poco.

