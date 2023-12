La Academia encargada de los Premios Oscar reveló los semifinalistas para la 96ª edición de la ceremonia. La contienda por las codiciadas estatuillas doradas está oficialmente en marcha. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las producciones cinematográficas que competirán por el reconocimiento en 10 categorías de los Premios Oscar. Las categorías incluyen Largometraje y Cortometraje Documental, Largometraje Internacional, Maquillaje y Peluquería, Música (partitura original), Música (Canción Original), Cortometraje de Animación, Cortometraje Live Action, Efectos Visuales y de Sonido. Entre las producciones más nominadas se encuentra la película que fue la sensación en 2023: Barbie, con cinco nominaciones en la lista. Le siguen Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, y Society of the Snow, de JA Bayona, con cuatro menciones en la lista. Otras películas también se destacaron en la preselección como Oppenheimer, The Color Purple, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Poor Things, Napoleón y American Symphony, con tres nominaciones cada una. Lea aquí: ¡Histórico! 2023 fue el año con más estrenos de cine colombiano La fase crucial de la votación para determinar las nominaciones arrancará el miércoles 11 de enero y concluirá el martes 16 de enero de 2024. Las esperadas nominaciones oficiales se darán a conocer el 23 de enero de 2024. La culminación de los premios se vivirá el 10 de marzo de 2024, cuando el Dolby Theatre de Ovation Hollywood se ilumine con la celebración de la 96ª edición de los Óscar. Lea también: Vin Diesel, de “Rápidos y furiosos”, demandado por ataque sexual La ceremonia será transmitida en vivo y llegará a más de 200 territorios en todo el mundo, reconociendo a lo mejor del cine mundial.

A continuación la lista completa de los nominados: LARGOMETRAJE DOCUMENTAL “American Symphony“ “Apolonia, Apolonia” “Beyond Utopia” “Bobi Wine: The People’s President” “Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy” “The Eternal Memory” “Four Daughters” “Going to Mars: The Nikki Giovanni Project” “In the Rearview” “Stamped from the Beginning” “Still: A Michael J. Fox Movie” “A Still Small Voice” “32 Sounds” “To Kill a Tiger” “20 Days in Mariupol” CORTOMETRAJE DOCUMENTAL “The ABCs of Book Banning” “The Barber of Little Rock” “Bear” “Between Earth & Sky” “Black Girls Play: The Story of Hand Games” “Camp Courage” “Deciding Vote” “How We Get Free” “If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis” “Island in Between” “The Last Repair Shop” “Last Song from Kabul” “Nǎi Nai & Wài Pó” “Oasis” “Wings of Dust” LARGOMETRAJE INTERNACIONAL Armenia, “Amerikatsi” Bután, “The Monk and the Gun” Dinamarca, “The Promised Land” Finlandia, “Fallen Leaves” Francia, “The Taste of Things” Alemania, “The Teachers’ Lounge” Islandia, “Godland” Italia, “Io Capitano” Japón, “Perfect Days” México, “Totem” Marruecos, “The Mother of All Lies” España, “Society of the Snow” Túnez, “Four Daughters” Ucrania, “20 Days in Mariupol” Reino Unido, “The Zone of Interest”