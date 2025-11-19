x

La historia detrás del inodoro de oro que se vendió por 12 millones de dólares

La obra llamada “América” es del artista italiano Maurizio Cattelan, una de las figuras más irreverentes e influyentes del arte contemporáneo.

    El inodoro de oro de Maurizio Cattelan se vende por USD 12 millones. FOTO: Sothebys
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Un inodoro de oro macizo, obra del artista italiano Maurizio Cattelan, volvió a sacudir al mercado del arte tras venderse por 12,1 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s en Nueva York.

La escultura, realizada en oro de 18 quilates y completamente funcional, forma parte de una serie titulada “America”, una de las piezas más provocadoras y debatidas del arte contemporáneo.

La casa de subastas confirmó que la puja cerró el 18 de noviembre a las 9:43 p. m. (hora de Colombia), con un precio final de 12.110.000 dólares (aproximadamente 44,6 mil millones de pesos colombianos).

La obra, gestionada por Marian Goodman Gallery, había sido catalogada con la mención “Estimate: Upon Request”, una práctica usual para piezas de alto valor o que generan especial atención en el mercado.

“America” se convirtió en un fenómeno cultural desde su primera instalación en el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, donde fue colocada en un baño individual de uso real.

Durante un año completo, más de 100.000 visitantes esperaron en filas que se extendían por horas para tener la experiencia de usar la obra entre 2016 y 2017. Su naturaleza funcional se convirtió en parte del debate sobre el valor del arte, su accesibilidad y su relación con el lujo extremo.

Luego de su paso por el Guggenheim, la escultura volvió a generar titulares cuando uno de los ejemplares fue robado del Palacio de Blenheim, en el condado de Oxfordshire, Inglaterra.

El retrete fue arrancado de la pared de la residencia —clasificada como patrimonio mundial de la Unesco y lugar de nacimiento de Winston Churchill— durante una muestra consagrada a Cattelan en 2019, lo que desató una investigación policial de alto perfil.

La pieza ha sido comparada repetidamente con “La Fuente”, de Marcel Duchamp, el célebre urinario convertido en obra de arte conceptual en 1917.

En cada una de sus apariciones, “America” ha sido “defendida, criticada y reconocida por impulsar un discurso revolucionario sobre el significado del arte y su valor”.

Según el texto de la subasta, la obra funciona como “una especie de jaque mate, que se opone incluso a los adversarios más mordaces de Cattelan con la absoluta objetividad de su valor”.

El artista italiano, conocido por su postura iconoclasta, es también autor de otra obra que generó discusiones globales: la banana pegada con cinta adhesiva a una pared, presentada bajo el título “Comedian”, expuesta en el Centro Pompidou de Metz y vendida en Nueva York por 6,2 millones de dólares.

Tanto “Comedian” como “America” comparten el gesto de cuestionar qué define al arte y por qué ciertos objetos adquieren un valor exorbitante en el mercado global.

