¿Ya tiene en mente su próximo destino? Así será la tendencia en viajes para 2026, según Booking.com

Dicen que viajar alimenta el espíritu. Al menos eso aseguran quienes recorren el mundo, ya sea en avión, bus, chiva, carro, bicicleta, moto o a pie. Todos tienen un objetivo: conocer nuevas culturas, visitar a amigos/familiares y comer rico. Pero lo cierto es que, durante el trayecto, se despierta una nostalgia que se manifiesta cuando respiramos un aire diferente o cuando vemos a personas que ven la vida desde otra perspectiva.
Para Booking.com, existen nueve tipos de viajes que en 2026 serán tendencia, según una encuesta en línea realizada entre julio y agosto de 2025 a 29.733 personas en 33 países y territorios. EL COLOMBIANO vivió una experiencia inmersiva conforme a estos resultados, que reflejan la intención de revivir la niñez, fortalecer la salud mental y comprender mejor el entorno. En cierta medida, los colombianos están decididos a movilizarse temporal o definitivamente dentro y fuera del país, por lo que el próximo año parece convertirse en el de las oportunidades personales más que sociales.