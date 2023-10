La serie se basará en el libro “JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956”, escrito por el periodista Fredrik Logeval. Este libro ofrece una visión detallada de los primeros años de Kennedy, su servicio en la Segunda Guerra Mundial y su posterior carrera en la política.

Con base en el libro, al parecer la serie se centrará en diferentes etapas de la vida de Kennedy, comenzando desde su nacimiento y abarcando su período como senador juvenil de Massachusetts.

Lea también: Así fue el encuentro de Britney Spears con Maluma y J Balvin en Nueva York

Netflix, conocida por su éxito con series biográficas como “The Crown”, la serie que narra la monarquía británica, parece estar siguiendo un patrón al llevar la vida de JFK a la pantalla, que, según fuentes deVariety, sería la versión americana de la serie de la reina Isabel II de Inglaterra, que próximamente estrenará su sexta y última temporada.

La serie será escrita y producida por el renombrado guionista Eric Roth, conocido por su trabajo en películas como “Forrest Gump”, “Munich”, “A Star Is Born” y “Dune”. Hasta el momento, se desconocen los actores que harán parte de la serie.