“Siempre me ha encantado el mundo de la moda, y poco a poco he ido entendiendo los diferentes sectores de la industria. Primero comencé con mi propia marca de vestidos de baño SeaSalt, en la que he participado en la parte de diseño y comunicaciones. Luego llega esta gran oportunidad con Moda Éxito para crear mi propia colección inspirada en prendas que siempre quise tener para estar cómoda”.

“Una prenda con la que no me siento cómoda son los jeans sin bolsillo. No van con mi estilo”.

“Me gustan las piezas atemporales donde prime la calidad y la comodidad. Mi estilo es clásico, pero me gusta introducir toques modernos para elevar todos mis looks y crear un factor diferenciador”.

¿Lo que está viviendo hoy como presentadora y diseñadora lo había visualizado en su vida o fueron oportunidades que aparecieron en su vida?

“Desde muy pequeña he estado construyendo mi carrera paso a paso. Jamás pensé en llegar tan lejos, pero siempre he sido muy disciplinada y soñadora y se que esto me ha ayudado a proyectarme, y llegar a donde estoy hoy”.

¿De los proyectos de TV que ha presentado cuál le guarda más cariño?

“Es muy difícil escoger un solo proyecto de TV que le guarde cariño. De todos he aprendido tanto y me han posicionado en la industria nacional e internacional. Cada uno me ha permitido explorar nuevas facetas de mi misma. Me gusta que siempre pueda ir cambiando el formato en el que trabajo en TV”.