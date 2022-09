Los estrenos de hoy

Protagonizada por Silvestre Dangond, en compañía de Sebastián Carvajal, Mario Espitia, Viña Machado y la cubana Daniela Tapia, “Leandro Díaz”, recrea la vida del juglar vallenato que falleció en 2013 y que fue uno de los símbolos del folclore costeño, gracias a temas como “Diosa Coronada”, “Matilde Lina”, “Dios no me deja” o “La Primavera”.

“Cuando uno ve series de televisión cree que son ficción y de un momento a otro te empieza a pasar lo que creías que era mentira. El maestro (Leandro), antes de morir, estuvo en mi casa y murió al año siguiente, justo cuando yo estaba tocando en Valledupar y me tocó dar esa noticia desde la tarima. Después de todo eso, a los siete años, me llamaron para ser el protagonista de esta bionovela, siento que no podía decir que no”, comentó Silvestre sobre el proyecto.