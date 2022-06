Uno de los más recordados es el que hizo la actriz Sandra Reyes durante la repetición de “Pedro, el escamoso”, que a través de su redes sociales se quejó porque estaba en una mala condición económica y no recibía “regalías” por las repeticiones.

Cuenta que hay procesos legales al respecto, pero que no han encontrado una respuesta positiva ante este reclamo. “Lo curiosos es que estas empresas sí hacen el pago en otros países”. Lo mismo pasa con las plataformas de streaming.

Herrera relata que si bien los privados, como Caracol y RCN, más la televisión regional, local y pública pagan puntualmente desde el momento de la expedición de la ley, los cableoperadores Tigo, Claro, Movistar y Directv no lo hacen.

Lo que reciben

Herrera dice que la Sociedad de gestión, que está regulada por la Oficina de Derechos de Autor, distribuye de la siguiente manera los recursos que recauda: 20 % en administración, 70 % en distribución (esta es la que llega a los actores) y 10 % en bienestar social.

Cuenta que durante el confinamiento por pandemia los afiliados recibieron dos bonos como auxilio económico. “En total, se entregan 20 subsidios, la mayoría destinados al apoyo de los actores de la tercera edad o con necesidades muy específicas”.

La Sociedad de gestión cruza cuentas con sus similares en otros países y entrega y recibe los recursos correspondientes. “Por ejemplo, nosotros transferimos recursos a Al Pacino o Di Caprio, cuando sus producciones se ven en el país”.

Aunque en Colombia no se llaman regalías, sino Derechos de remuneración, los actores en el país sí reciben retribución por las repeticiones, lo que pasa es que no todos a los que la ley obliga a hacer ese pago lo están haciendo. Tampoco lo reciben los actores que no están agremiados.

Una fuente de los cableoperadores explicó que la ley no es clara sobre si ellos deben pagar o no ese rubro.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Actores S.C.G, Santiago Cabrera Santos, explica en los procesos judiciales, aducen que al actor firmar un contrato con el productor audiovisual está cediendo los derechos. “Algo que en la Ley Fanny Mickey queda claro que los derechos no se pueden ceder”.

Otro argumento es que quieren, señala Cabrera Santos, llegar a unas tarifas concertadas, que no se han logrado pese a los acercamientos de Andesco (que agrupa a los cableoperadores) y la Sociedad de gestión.