Los aprendizajes de Valentina Lizcano

Sana Locura: retratos de mi alma es el título del libro que recientemente presentó la actriz, locutora, coach y entrenadora Valentina Lizcano, en el que a partir de complejas experiencias de vida, que en algún momento la llevaron a considerar la opción de quitarse la vida, cuenta cómo hizo para superar esos momentos, gracias a cambios de hábitos, desde lo mental hasta lo físico.

Tras su paso por dramatizados cono La Reina del Sur, El Secretario o La Reina del Flow y trabajar en la radio, hoy es un referente en temas de entrenamiento deportivo.

En su cuenta en Instagram (@valelizcano) suma más de 1.5 millones de seguidores.

¿Cómo ha sido este debut como escritora?

“No soy escritora, porque no fui yo la que se sentó a escribir, tuve una editora que recopiló mis experiencias, anécdotas y vivencias, las que le transmití de primera mano. Es un sueño que comenzó hace 11 años como un hashtag, que luego se volvió una conferencia de temas fitness y espirituales, y todo esto nos llevó al libro”.

¿Por qué escribir sobre la locura?

“Siempre han dicho que soy loca por la forma de hablar, por mi personalidad, siempre he estado loquita, pero sin una connotación mala, he tenido momentos ‘raros’ que me enseñaron a construir esta sana locura, una sanación a partir de la que me gusta mirar la vida desde diferentes ángulos y no desde donde la mira todo el mundo”.

¿Con Sana Locura logró sanar temas de su pasado?

”El libro lo tomé como un proceso de sanación de muchos momentos de mi vida, de mi niñez y adolescencia, el texto marca el final de unos procesos y la apertura de otros, cuando lo terminé entré en una fase profunda de depresión, que era algo que se venía cocinando dentro de mí desde hace tiempo”.

¿Qué recomendaciones a las personas que quieren iniciar un proceso de cambio físico y mental?

“Es importante ver cómo nos movemos, entender que no necesitamos un gimnasio o seguir las rutinas de otros, sino que tenemos que encontrar esa actividad que nos gusta, ya sea bailar o saltar lazo. La idea es hacerlo por la salud, no importa cómo nos vemos físicamente. No hay que confundir el culto al cuerpo con cuidar la salud”.

¿Está lista para volver a la pantalla, a los medios?

“Este año me había reconectado, aunque nunca me fui, estaba en las grabaciones de la segunda temporada de La reina del flow cuando comenzó el distanciamiento, volvía al teatro con La Nena, la serie web de Dago García, que protagoniza Yuri Vargas. Estoy esperando el regreso, no niego que me da ‘cuscus’”.