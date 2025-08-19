Luto en el Urabá antioqueño: encuentran sin vida a joven desaparecido tras ser embestido por una embarcación de la Armada

Tras varios días de intensa búsqueda fue encontrado el cuerpo sin vida de Julio Lara Gutiérrez, un joven de 17 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 12 de agosto tras un choque de embarcaciones en el Urabá antioqueño. El hallazgo del joven fue confirmado por la Alcaldía de Turbo, que a través de un breve pronunciamiento expresó su consternación por el fallecimiento y expresó sus condolencias a su familia. En contexto: Embarcación de la Armada embistió una lancha de pescadores donde iba un menor de edad que sigue desaparecido “Desde la Administración Distrital de Turbo lamentamos profundamente el fallecimiento de Julio Lara Gutiérrez, joven que perdió la vida en el accidente marítimo del pasado 12 de agosto. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, familiares y allegados en este difícil momento”, señaló el Distrito en un comunicado.

El fallecimiento de Lara Gutiérrez, que es materia de investigación por parte de las autoridades, ocurrió durante la noche del 12 de agosto. Según informó entonces la Armada de Colombia, durante aquella jornada una unidad de Guardacostas realizaba un procedimiento de interdicción a una embarcación sospechosa que navegaba a alta velocidad por el sector Punta de Piedra del municipio de Turbo.

Lea también: Interceptaron embarcación con 41 migrantes irregulares en el Golfo de Urabá En medio de la operación, la embarcación oficial colisionó accidentalmente contra otra embarcación artesanal en la que viajaban dos pescadores, entre ellos el joven Lara Gutiérrez.

“La Armada de Colombia se permite informar a la opinión pública que, en hechos que son objeto de investigación el 12 de agosto en horas de la noche, en el marco de operaciones de control marítimo en el Golfo de Urabá en el sector de Punta de Piedra, Turbo (Antioquia) y en desarrollo de un procedimiento de interdicción marítima por parte de una Unidad de Guardacostas a una embarcación sospechosa que navegaba a alta velocidad con rumbo desconocido, se produjo una colisión con una embarcación artesanal que adolecía de señalización y se encontraba realizando pesca fuera del horario establecido”, expresó la Armada en un comunicado de prensa. Según sostuvo la institución, instantes después de la colisión los uniformados suspendieron el operativo y de inmediato rescataron a un hombre adulto que encontraron en el lugar, al que le prestaron primeros auxilios y posteriormente trasladaron de emergencia a un centro asistencial. Siga leyendo: Persecución marítima terminó con hallazgo de más de tres toneladas de droga en Nariño Fue durante estas atenciones médicas que el hombre rescatado, que todavía permanece hospitalizado, alertó que en la embarcación también iba un menor de edad, de 17 años, que fue identificado como Lara Gutiérrez y que desde entonces fue declarado como desaparecido.