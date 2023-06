Calle y Poché, una de las parejas influenciadoras más reconocidas de Colombia, se aventuraron en la creación de Calle y Poché: Sin Etiquetas, una docuserie original de Prime Video en formato de reality como lo han sido otros proyectos como Keeping up with the Kardashians o Los Montaner que está disponible desde este viernes 23 de junio en esta plataforma de streaming.

El tráiler es polémico, ¿qué sorpresas trae Calle y Poché: Sin Etiquetas?

Calle: “Solamente con los momentos de mi relación con Poché ya hay momentos lindos. Hay una conversación profunda donde nos mostramos vulnerables en nuestra intimidad y siento que todos tratamos de entregar eso, de dejar nuestro corazón. Tuvimos situaciones que nos llevaron al límite pero creo que aprendimos mucho y por ejemplo de mi parte los seguidores se llevarán sorpresas porque me muestro no solo como soy en mi relación sino con mis amigos y mis familiares, es muy diferente”.

Como figuras públicas están acostumbrados a exponer su vida privada en redes sociales, ¿qué es lo distinto de Sin Etiquetas?

Lucía Villa: “No estoy acostumbrada a exponer mi vida privada. Todo se dirige a mi trabajo y a mi música, a mi proyecto que es Las Villa. Lo que pasó aquí es nuevo para mí, me tiene expectante y ver cómo me van a recibir, si me van a amar o si me van a odiar. Es el caso de muchos de nosotros que no compartimos nuestra vida personal. Uno no tiene una cámara todo el tiempo, en cambio uno elige qué mostrar en redes sociales. Aquí fue diferente porque no estamos en control de lo que van a ver. Nos dejamos llevar y nos entregamos a Prime Video con el corazón. Todas nuestras personalidades”.

Calle: “Estamos en una etapa donde aprendemos qué tanto queremos compartir y qué límites ponemos. Tuvimos un momento en el que no poníamos límites pero ahora sabemos que es sano”.

Juancho Muñoz: “Igual la vida es cambiante y puede que lo que mostramos hace un año ya no seamos eso. Si hubiese una segunda temporada, por ejemplo, habría nuevos conflictos ya que algunos temas que se vieron en la primera puede que ya no sean relevantes. Eso es lo lindo de estos proyectos, muestra un momento de nuestra vida pero no define lo que somos”.

¿Al final de esta docuserie siguen siendo amigos o algunos se distanciaron?

“Al final del día somos familia y la familia tiene conflictos. Hay momentos en los que uno no se aguanta al otro, hay ciertas personalidades que en este momento están raras pero en general nos queremos mucho”.

Kim de Sutter: “El hecho de convivir tanto tiempo juntos también fue difícil. Luego de terminar las grabaciones nos dimos un espacio. Me acerqué a unos, me alejé de otros pero ha sido un constante cambio y después ver el resultado de la docuserie fue revivir momentos y conocer cosas que de pronto no fueron tan chéveres”.