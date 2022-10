El nombre de Matthew Perry, que interpretó a Chandler en la aclamada serie “Friends” está recorriendo los diarios internacionales, luego de que se diera a conocer la publicación de su libro “Amigos, amantes y aquello tan terrible” (Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, en inglés) donde hace confesiones sobre su adicción a las drogas y el alcohol que lo llevaron hasta los límites entre la vida y la muerte.

En el libro cuenta cómo luchó contra la muerte cuando tenía 49 años (ahora tiene 53) después de que su colon estallara por uso excesivo de opioides. Además, revela datos impactantes sobre sus grabaciones en “Friends”, porque mientras encarnaba al encantador e inteligente Chandler, Matthew Perry atravesaba difíciles crisis por la adicción. “Me casé con Mónica y me llevaron de vuelta al centro de rehabilitación. En mi punto más alto en Friends, en el punto más alto de mi carrera, en el icónico instante de la serie”, confiesa Perry a una entrevista que le adelantó a The New York Times.