También apareció en los filmes de James Bond “GoldenEye” (1995) y “The World is not Enough” (1999), y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

Robbie Coltrane, el actor británico barbado y gigante (medía 1.85 metros) a quien vimos como un queridísimo compañero de Harry Potter en todas las saga de películas falleció este viernes 14 de octubre con 72 años en el hospital Forth Valley Royal de Larbret en Escocia, según informó su agente Belinda Wright en un comunicado.

La familia del actor transmitió en ese comunicado su agradecimiento a la plantilla del hospital Forth Valley Royal de Lambert (Escocia), por sus “cuidados y diplomacia”.

La cuenta oficial de Warner Channel en Twitter publicó una imagen acompañada de unas palabras de Robbie Coltrane: “el legado de las películas es que la generación de mis hijos las mostrará a sus hijos. No estaré ahí, tristemente. Pero Hagrid estará”.

Las causas de la muerte no han sido confirmadas.

Más sobre Robbie Coltrane

Coltrane se dio a conocer en el medio televisivo en los años noventa por su papel de doctor Eddie “Fitz” Fitzgerald, en la serie británica policiaca “Cracker”, con la que logró ganar premios Bafta durante tres años consecutivos (1994, 1995 y 1996), recordó su agente.

También tuvo distintos papeles en otras series y participó en dos películas de James Bond: “The World Is Not Enough” (”El mundo nunca es suficiente” o “007: El mundo no basta”, según su título en distintos países hispanohablantes) y “GoldenEye” (”GoldenEye: el regreso del agente 007” o “El ojo dorado”, según el país).

Los fanáticos han lamentado su muerte alrededor del mundo. ¡Hasta siempre, Hagrid!