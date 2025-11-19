“Mi niña bella”: el cariñoso mensaje de Yepes a Caterin Escobar por su cumple

3 y 4
Temas recomendados
La medida del gigante tecnológico estadounidense en las plataformas digitales, será en respuesta a las leyes de este país en el que prohíben a los menores estar en redes sociales.
Así como lo hizo Colombia, otro país de Sudamérica confirmó la compra de aviones mejorando su capacidad de respuesta aérea en un 160 %.
Siete menores murieron en un bombardeo en Guaviare. La ONU condenó el reclutamiento ilegal y pidió precaución militar, mientras el Gobierno defendió la operación. La hermana de una de las víctimas se pronunció.
La gestión diplomática se suma a los argumentos con los que el Gobierno colombiano busca desmontar la decisión tomada por Estados Unidos y mitigar sus efectos en la agenda internacional del país.
El guardameta uruguayo salió del terreno de juego cuando iban 27 minutos de un partido intenso, apretado. Podría perderse el resto de los cuadrangulares por recaer en una vieja lesión.