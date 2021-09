“Todavía tengo la imagen y cuando la veo me dan ganas de llorar porque es muy emocionante saber que desde niña tenía ese sueño y que lo pude cumplir”, cuenta la única diseñadora colombiana invitada al New York Fashion Week 2021.

Agrega que con sus colecciones siempre busca que quienes se las ponen “se sientan felices, llenas de amor y demasiado regias, me gusta convertir la moda en algo más accesible, que se sientan como una mujer de Nueva York en Medellín, caminando a su trabajo, pero siempre mostrando lo que es”.

El 8 de septiembre sus diseños saltarán de las pasarelas nacionales a uno de los certámenes más importantes de la moda en el mundo. “Me gané este espacio en el New York Fashion Week por la educación en los procesos de la moda que recibí en Medellín, eso incluso me ha servido para hablar con argumentos, como empresaria que entabla negocios”.

Tiene 35 años, pero su emoción parece la de la niña de 14 que soñó con ser diseñadora. “Esta felicidad llegó en el momento justo, no ha sido fácil, muchos me decían que no lo iba a lograr, todo era un no, hay gente que me cerró las puertas, pero yo seguía adelante y firme”.

Y tiene razón para estar tan feliz por estos días: estará al lado de grandes de la moda como Ágatha Ruiz de la Prada y Custo Barcelona.

La colección que presentará se llama Together, estará compuesta por 22 salidas y la paleta de colores será “muy divertida”, tiene tonos vibrantes combinados con otros como beige, blanco y negro.