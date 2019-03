Zinedine Zidane, un hombre con estilo

“No hay nada raro en él”, dice el docente de la facultad de diseño de vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, William Cruz Bermeo, “la gente se escandaliza porque bajo supuestas convenciones de formalidad y en relación a la ocasión él no debería estar así. Pero quienes se escandalizan con esto olvidan que hace días el mundo transita hacia lo que Vanessa Friedman (directora de moda y crítica de moda en jefe de The New York Times) llama la ‘casualización de la vida cotidiana’. Y si algo hay que reconocer es que los jugadores de fútbol y personalidades asociadas a él, como Zidane, hace más de tres décadas que son punta de lanza en cuanto a tendencias de imagen personal. Eso nos lo enseñó, de hecho, Italia 90”, concluyó.