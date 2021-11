La evolución de los tenis, hoy se usan hasta para las galas

Ángela Useche, consultora de moda y experta en temas de calzado y marroquinería, cuenta que en los años 80 no era muy bien visto usar tenis con trajes más elegantes, “entonces la gente del espectáculo rompió los esquemas apareciendo en los eventos con tenis o zapatos deportivos, tradicionalmente llegaban en converse”.

Y aunque no fue la primera en combinar tenis y traje de gala en una celebración de este tipo (ya lo habían hecho las actrices Tina Fey y Millie Bobby Brown, ambas con unos converse igual blancos), sí demostró que tras las restricciones de la pandemia los tenis se volvieron una tendencia aún más fuerte para cualquier ocasión, por más elegante que sea.

Un cambio disruptivo

En ese momento las compañías y marcas reconocidas en el mundo entendieron esa dinámica del mercado y crearon tenis para toda ocasión, pero con puntos diferenciadores. “Están los especializados para correr que no son los mismos para caminar ni para el diario, y poco a poco los usuarios les dieron sentido”, cuenta Rivero.

En 2017, por ejemplo, Sketchers lanzó tenis con tacones corridos, “bastante disimulados –cuenta Rivero–, pero con tres centímetros de tacón y una cámara de aire para brindar buena amortiguación”. Se ha dado entonces esa carrera tecnológica de las marcas por brindar las mejores opciones: “Comienza un ejercicio bien interesante desde la tecnología, con suelas más sofisticadas, elaboradas, que combinen con la parte superior del calzado, también los materiales de las plantillas y ha sido tanto que hoy ya es muy normal que cada par de tenis tenga una explicación detallada de cada una de sus partes”, afirma la experta en temas de calzado.

El impulso de la pandemia

Para Useche, al inicio de las cuarentenas obligadas, que se dieron en todo el mundo, se unieron la comodidad con el día a día. “Ya cuando esto se alargó, la gente empezó a darse cuenta de que no tenía con qué estar en su casa aparte de sus chanclas. Antes se arreglaban para ir a trabajar, ahora no había necesidad y tanto los zapatos como el atuendo pasó a un plano de comodidad”.

Esto hizo que el universo deportivo ofreciera otras opciones, “y aquí todas las marcas se volcaron a hacer pantuflas, sandalias, suecos y tenis. Desaparecieron el resto de categorías, nadie quería usar tacones en su casa y en la moda, cuando tu repites una acción, se normaliza”.

Por eso hoy, si una mujer siente que no necesita ponerse tacones para ir a la oficina no se los va a poner, “se abrió una puerta en la que los usuarios no quieren devolverse porque además hoy encuentran ofertas de zapatos lindos y cómodos”, dice la consultora, quien añade que a los tenis, en la actualidad, será muy difícil destronarlos. “Creo que por lo menos se darán cinco años más para que aparezca otra tipología de producto así tan fuerte y contundente”.

¿Y el usuario ha asimilado esa variedad? Según Rivero el público ha asumido que hay tenis para cada ocasión, pero que aún hay un tema de educación pendiente por parte de las marcas. “Es explicar las razones por las que con un par de tenis para ir a una fiesta no puede salir a correr porque se puede lesionar. A nosotros nos gusta ser informativos sobre cómo funciona cada zapato y cuál es la diferencia”.

Y como los tenis para todas las pintas, actividades y deportes son un hecho, es bueno que pregunte antes de comprar, porque además de moda es tecnología aplicada a la comodidad.

Así que sin miedo, vístase de gala y combine la pinta con un buen par de tenis. No importa si, por ejemplo, el grado es muy elegante. Los tenis le ponen el otro toque.