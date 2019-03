¿Ya sabe para que sirven todos esos botones?

Su finalidad es ofrecer toda la potencia disponible con la mayor inmediatez. Su uso es recomendado solo en autopistas y vías amplias y despejadas, porque al activarlo para una conducción más decidida y rápida la dirección se hace más dura y directa para brindar mayor seguridad en la maniobra.

El motor ofrece una respuesta mucho más inmediata y sonora cuando pisamos el acelerador y la caja de cambios estira más el momento de hacer los cambios con el fin de aprovechar la gama de revoluciones disponible. También puede usarse momentáneamente para hacer adelantamientos en carretera o cuando queremos ir rápido en zonas con muchas curvas.

No sobra indicar que el uso de este modo requiere atención permanente y cierta destreza para utilizarlo. También hay que aclarar que este no es un “turbo” para carros que no lleven la sobrealimentación, pues muchas personas lo confunden con este aditamento. O sea, no da una potencia extra, simplemente la entrega de manera distinta.