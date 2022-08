El 8 de agosto, el realizador de contenidos subió una penúltima actualización, en la que compartió que le habían tenido que poner morfina para combatir el fuerte dolor.

Le puede interesar: Los guiños a Game of Thrones que tuvo el primer episodio de House of the Dragon

En su video de despedida, Charlie afirmó: “Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y como agradecido con lo que tengo. No pido mucho”.