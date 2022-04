Los hechos que narra la Semana Santa –pasión, muerte y resurrección de Jesús– han sido apetecidos en la industria audiovisual desde hace muchos años, y como aclara el crítico de cine Samuel Castro, son productos que cada tanto tiempo la industria renueva (a pesar de que ya se conozca la historia), porque se venden bien en distintos mercados.

Basta recordar cintas icónicas como Los diez mandamientos del director Cecil B. DeMille en 1956, Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli en 1977 o La pasión de Cristo de Mel Gibson en 2004.

Jerónimo Rivera, doctor en Comunicaciones, escritor y guionista, explica que Lo diez mandamientos es un ejemplo de lo que se conoce como películas colosales, con grandes presupuestos y muchos extras que buscaban perpetuar la imagen de la biblia contada desde el punto de vista de los judías. Tienen intenciones evangelizadoras de fondo. La Pasión de Cristo, en cambio, es más militante, explica él. No la hace un judío, Mel Gibson es cristiano ordoxo, y es una visión más ortodoxa de la biblia. De ahí que fuera tan polémica en su momento, es casi que la opción contraria a la película de Cecil B. DeMille.

Dos visiones distintas que vale la pena ver para encontrarse justamente las diferencias y las posibilidades de narrar y acercarse a un libro como la biblia.

Ahora bien, Castro señala que a la hora de buscar autores concretos de estos temas se podrán encontrar pocas producciones relevantes, “a mí la que más me gusta, por ejemplo, es Last days in the desert de Rodrigo García, que intenta contar qué pasó en esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto”.

Estas son recomendaciones de títulos que están disponibles en plataformas y que seguro encontrará en la televisión. Miradas contemporáneas de una historia que se repite cada año