¿Quién es Clavicular? El influencer del ‘looksmaxxing’ acusado de violación en EE. UU.

Braden Peters, conocido en internet como “Clavicular”, construyó una audiencia alrededor de una idea que ha ganado espacio en comunidades digitales: modificar la apariencia física para aumentar el atractivo. Ahora, el streamer enfrenta acusaciones penales en Massachusetts por un caso relacionado con una joven que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos denunciados.
Peters fue acusado de violación, de drogar a una persona para mantener relaciones sexuales y de proporcionar alcohol a una menor de edad, según una denuncia penal presentada a principios de septiembre ante el tribunal de distrito de Orleans, Massachusetts.
El caso también está relacionado con una demanda civil presentada en Florida por Aleksandra Mendoza, quien utiliza además el nombre de Alorah Ziva. La joven sostiene que Peters tuvo relaciones sexuales con ella en mayo de 2025, cuando tenía 17 años y se encontraba demasiado intoxicada para consentir, según su declaración ante la Policía de Chatham.