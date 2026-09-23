¿Quién es Clavicular? El influencer del ‘looksmaxxing’ acusado de violación en EE. UU.

Braden Peters, conocido en internet como “Clavicular”, construyó una audiencia alrededor de una idea que ha ganado espacio en comunidades digitales: modificar la apariencia física para aumentar el atractivo. Ahora, el streamer enfrenta acusaciones penales en Massachusetts por un caso relacionado con una joven que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos denunciados. Peters fue acusado de violación, de drogar a una persona para mantener relaciones sexuales y de proporcionar alcohol a una menor de edad, según una denuncia penal presentada a principios de septiembre ante el tribunal de distrito de Orleans, Massachusetts. El caso también está relacionado con una demanda civil presentada en Florida por Aleksandra Mendoza, quien utiliza además el nombre de Alorah Ziva. La joven sostiene que Peters tuvo relaciones sexuales con ella en mayo de 2025, cuando tenía 17 años y se encontraba demasiado intoxicada para consentir, según su declaración ante la Policía de Chatham.

¿Qué es el ‘looksmaxxing’?

El término “looksmaxxing” se utiliza para describir una subcultura en línea enfocada en maximizar el atractivo físico mediante diferentes estrategias. Estas pueden estar relacionadas con la apariencia, la forma del rostro, el cuerpo o determinados hábitos. En contexto: El influencer del looksmaxxing “Clavicular” enfrenta cargos penales por la presunta violación Peters convirtió ese concepto en parte central de sus transmisiones en directo, realizadas principalmente en plataformas como Kick y Twitch. En ellas anima a sus seguidores a mejorar su aspecto físico con el objetivo de aumentar sus posibilidades de atraer a mujeres y mejorar sus perspectivas profesionales. Su contenido también se caracteriza por prácticas y afirmaciones llamativas. El influencer ha asegurado, por ejemplo, que se golpeó repetidamente la cara con un martillo para hacer que sus huesos parecieran más marcados y que consumió drogas ilícitas para mantenerse delgado.

Además, suele realizar comentarios de carácter sexual sobre jóvenes que aparecen en sus videos.

Un personaje construido para las transmisiones

Parte de la particularidad de Clavicular está en que su actividad como creador de contenido y los hechos denunciados se cruzan en algunos momentos. Según el relato entregado por Mendoza a la Policía de Chatham, cuando visitó la casa de la familia de Peters en Cape Cod se reunió con él en su dormitorio mientras realizaba una transmisión en directo. La joven aseguró que se sintió presionada para consumir vodka y que terminó intoxicada. De acuerdo con su declaración, las relaciones sexuales ocurrieron después de que terminara la transmisión y sin su consentimiento verbal. La demanda civil también sostiene que, meses después, Mendoza volvió a encontrarse con Peters en Miami y participó con él en otra transmisión. En ese encuentro, según la demanda, el influencer le habría inyectado Aqualyx, un producto utilizado para disolver grasa que no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

¿Qué sigue ahora para el influencer Clavicular?

Peters deberá comparecer para la lectura de cargos el 14 de octubre en el caso que se adelanta en Massachusetts. La Policía de Chatham intentó ponerse en contacto con él en dos ocasiones por la denuncia, pero no logró localizarlo, según un informe policial. El proceso también continúa en Florida. La demanda civil presentada allí fue modificada en junio para incluir una acusación de agresión sexual, además de señalamientos por agresión, provocación de angustia emocional y fraude. Los abogados de Peters solicitaron desestimar algunas de estas reclamaciones y pidieron que la acusación de agresión sexual se tratara por separado. Esas solicitudes serán examinadas a finales de septiembre. Los abogados de Mendoza indicaron que planean tomar declaración a Peters en octubre.

Mientras tanto, Clavicular ha rechazado las acusaciones. En una serie de publicaciones en X, acusó a Mendoza de intentar llamar su atención o de buscar dinero mediante las demandas. Los representantes de Peters también dijeron que Mendoza “sabía lo que estaba ocurriendo con las inyecciones” y que acudió a la Policía porque Peters no quiso pagarle. El caso se suma a otros episodios judiciales que han involucrado a Peters. A principios de 2026, las autoridades del condado de Miami-Dade le impusieron seis meses de libertad condicional después de que fuera acusado de disparar imprudentemente un arma de fuego, cargo del que se había declarado inocente. Ese mismo mes fue detenido por un cargo no relacionado de agresión menor, vinculado a una pelea que presuntamente ocurrió en un alojamiento de Airbnb. Este último caso fue desestimado el mes pasado. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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